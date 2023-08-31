В Казахстане изменились правила повышения квалификации аудиторов

Приказом министра финансов от 25 августа внесены изменения в Правила повышения квалификации аудиторов, порядка получения и формы сертификата о прохождении курсов по повышению квалификации аудиторов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что аудиторы проходят курсы повышения квалификации в количестве 120 часов обучения за три года, но не менее 20 часов в год.

"Данный период начинается с года, следующего за годом получения квалификационного свидетельства "аудитор". В трехлетний период не включается перерыв в стаже работы аудитора в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или в правовой сферах, или в области научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях, а также отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста", – говорится в документе.

Курсы повышения квалификации по обязательным часам обучения проходят в профессиональной организации или в определенных ею организациях, оказывающих услуги по повышению квалификации аудиторов.



При этом дополнительные часы курсов повышения квалификации проводятся для более углубленного развития профессиональных навыков аудиторов.



В зачет по дополнительным часам принимается прохождение курсов повышения квалификации в профессиональной организации или организациях, определенных профессиональными организациями, оказывающими услуги по повышению квалификации аудиторов, а также следующая деятельность в профессиональных сферах: защита и написание или опубликование научных работ, статей, докладов, книг, участие или выступление на конференциях, форумах, брифингах, тренингах, семинарах, курсах и мероприятиях, участие и работа в специальных рабочих группах, а также в сфере преподавательской и исследовательской деятельности.

Предусматривается, что профессиональная организация ведет список аудиторов, прошедших повышение квалификации, осуществляет мониторинг по прохождению повышения квалификации аудиторами, целью которого является выявление фактов несвоевременного или недостаточного (по количеству часов) прохождения аудитором курсов повышения квалификации.



Профессиональная организация также определяет потребность в профессиональном развитии, публикует на своем интернет-ресурсе списки организаций, определенных ею для оказания услуг по повышению квалификации аудиторов и списки своих членов (с их согласия), а также устанавливает требование постоянного повышения квалификации аудиторов в качестве обязательного условия продолжения их членства.

Правила дополняются пунктом о том, что профессиональные организации и определенные ими организации, оказывающие услуги по повышению квалификации аудиторов:



обучают аудиторов;

обеспечивают слушателей надлежащими учебными материалами;

создают современную учебно-материальную базу.

При этом допускается проведение курсов повышения квалификации аудиторов в режиме онлайн.

При проведении курсов повышения квалификации аудиторов в режиме онлайн профессиональная организация или определенная ею организация имеет собственный или арендованный дистанционный веб-портал (платформу), обеспечивающий непрерывный и качественный порядок проведения курсов в режиме онлайн.



При прохождении повышения квалификации в режиме онлайн аудитор должен:

иметь компьютер или ноутбук, а также возможность подключиться к интернету с проходимостью не менее 70кбт/с;

обеспечить подключение камеры для идентификации личности.

Приказ вводится в действие с 9 сентября 2023 года.