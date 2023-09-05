В Казахстане изменились требования к аудиторам

Приказом министра финансов от 28 августа внесены изменения и дополнения в некоторы приказы, предусматривающие требования у аудиторам, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Минимальных требованиях к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит, исключено дополнительное требование по наличию не двух специалистов, имеющих сертификат профессионального бухгалтера, для проведения обязательного аудита национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, недропользователей.

Кроме того, в Типовые правила проведения внешнего контроля качества аудиторских организаций, в том числе критериев проверок аудиторских и профессиональных организаций, внесены поправки касательно проведения внешнего контроля качества.

Так, говорится, что период, подлежащий плановому внешнему контролю качества, исчисляется с даты заключения о результатах предыдущего внешнего контроля качества и не должен превышать три года. Датой заключения о результатах внешнего контроля качества считается дата оформления результатов прохождения внешнего контроля качества – определение оценки.

В то же время уточняется, что обжалование аудиторской организацией заключения комитета по контролю качества и профессиональной организации в апелляционном порядке, в том числе сроки подачи жалобы/апелляции в течение семи рабочих дней с даты получения заключения внешнего контроля качества.

Вместе с тем указывается, что по результатам проведенного внешнего контроля качества неоднократное (два раза) получение аудиторскими организациями оценки "3", а также не представление отчета по исполнению плана мероприятий по устранению недостатков с приложением подтверждающих документов согласно подпункту 10 пункта 7 Типовых правил, является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности аудиторской организации.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2023 года.

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