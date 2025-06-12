Получение водительских прав в Казахстане: назван важный момент

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Можно ли при намерении получить водительские права сначала сдать экзамены, а потом пройти медосмотр? На этот вопрос 12 июня ответили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что порядок действий при получении прав носит обязательный характер. "Вам необходимо собрать все нужные документы перед подачей заявления на получение первичного водительского удостоверения, так как это утверждено правилами МВД РК. Затем вам нужно получить номер заявки, по которому вы сможете записаться на теоретический экзамен", – рассказали в "Правительстве для граждан". 11 июня в НАО рассказали о самых распространенных заблуждениях относительно получения водительских прав в Казахстане.

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