В Казахстане изменятся правила по управлению кондоминиумом

МИИР РК подготовил приказ, которым вносятся изменения и дополнения в Правила принятия решений по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, а также типовые формы протоколов собрания, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавляется новое понятие: собрание собственников парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома (собрание ПМК) – это орган обеспечивающий коллективное обсуждение и принятие решений собственниками парковочных мест и кладовок, связанных с содержанием парковочных мест и кладовок, путем голосования.

Также говорится, что собрание может быть проведено в следующих формах:

путем открытого волеизъявления, проводимым явочным порядком, в том числе с использованием объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, абонентского устройства сотовой связи и с использованием иных способов, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, с обязательной идентификацией собственника квартиры, нежилого помещения;



путем письменного опроса, в том числе с использованием объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, абонентского устройства сотовой связи и с использованием иных способов, не запрещенных законодательством РК, с обязательной идентификацией собственника квартиры, нежилого помещения.

Ранее в правилах присутствовал еще один способ: путем обсуждения и голосования посредством объектов информатизации.

Собрание проводится не реже одного раза в год. Собрание созывается или письменный опрос назначается по инициативе совета дома либо председателя объединения собственников имущества, либо доверенного лица простого товарищества, либо по требованию ревизионной комиссии (ревизора), либо по требованию не менее десяти процентов собственников квартир, нежилых помещений, либо по инициативе жилищной инспекции.

Указывается, что при проведении собрания данные лица могут принять решение о выборе объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства для проведения электронного голосования.

В новой редакции правил также уточняется пункт об уведомлении о проведении собрания.

Так, говорится, что о предстоящем собрании собственники квартир, нежилых помещений уведомляются советом дома либо председателем объединения собственников имущества, либо доверенным лицом простого товарищества, либо ревизионной комиссией (ревизором), либо не менее 10% собственников квартир, нежилых помещений, либо жилищной инспекцией не менее чем за 10 календарных дней о дате проведения собрания путем размещения объявления в общедоступных местах, а также индивидуально посредством электронной почты или по абонентскому номеру абонентского устройства сотовой связи.

Собрание правомочно принимать решение, если в нем участвуют более половины от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.

Решение принимается при согласии большинства от общего числа собственников квартир, нежилых помещений, непосредственно принявших участие в голосовании по следующим вопросам:

избрания председателя объединения собственников имущества, доверенного лица простого товарищества, членов совета дома, переизбрания, а также досрочного прекращения их полномочий;



избрания ревизионной комиссии (ревизора), переизбрания, а также досрочного прекращения их полномочий;



принятия решения о выборе формы управления объектом кондоминиума либо делегировании полномочий о выборе формы управления совету дома;



принятия решения о выборе управляющего многоквартирным жилым домом или управляющей компании либо делегировании таких полномочий совету дома;



утверждения устава объединения собственников имущества или заключения договора простого товарищества;



принятия решения о замене (ремонте) лифтов многоквартирного жилого дома;



утверждения годового отчета по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума об исполнении годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума;



принятия решения о передаче собственнику квартиры, нежилого помещения или третьим лицам части общего имущества объекта кондоминиума в имущественный наем (аренду) либо делегирования такого полномочия совету дома;

принятия решения о выборе субъектов сервисной деятельности либо делегирования такого полномочия совету дома (добавлено);



согласования, при необходимости, размера вознаграждения совету дома и ревизионной комиссии (ревизору) по итогам деятельности за отчетный период;



согласования размера оплаты труда председателю объединения собственников имущества, доверенному лицу простого товарищества.



принятия решения о выборе объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства либо делегирования такого полномочия совету дома (добавлено).



Собрание принимает решение при согласии большинства от общего числа собственников квартир, нежилых помещений по следующим вопросам:



определения общего имущества объекта кондоминиума, а также изменения его состава;



утверждения размера взносов для накопления денег на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, превышающего размер взносов, предусмотренных законом (дополнено);



утверждения годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, внесения в нее изменений и дополнений, а также утверждения размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума;



утверждения размера оплаты за содержание парковочного места, кладовки в соответствии с методикой расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методикой расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума;



принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума (модернизации, реконструкции, реставрации), об утверждении годовой сметы расходов на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;



принятия решения о сборе целевых взносов и их размере;



принятия решения о расходовании денег, накопленных на сберегательном счете.



Также правила дополняются абзацем о том, что при осуществлении организации и финансирования замены (ремонта) лифта одного из подъездов многоквартирного жилого дома за счет бюджетных средств с условием обеспечения возвратности средств собственниками квартир и нежилых помещений собственники квартир, нежилых помещений данного подъезда многоквартирного жилого дома могут принимать решение о замене (ремонте) лифта в данном подъезде многоквартирного жилого дома при наличии согласия более двух третей от общего числа собственников квартир, нежилых помещений данного подъезда многоквартирного жилого дома с оформлением соответствующего протокола.



При этом оплата расходов по замене (ремонту) лифта осуществляется собственниками квартир, нежилых помещений данного подъезда многоквартирного жилого дома.

Также в правилах появилась новая норма, гласящая, что собрание ПМК принимает решения при согласии большинства от общего числа парковочных мест, кладовок только по следующим вопросам:



утверждения размера оплаты за содержание парковочного места, кладовки в соответствии с методикой расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методикой расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума;



принятия решения собственниками парковочных мест, кладовок о сборе целевых взносов и их размере.



Собственники парковочных мест, кладовок принимают решение на собрании только по вопросам, указанным выше. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство собственников парковочных мест, кладовок от общего числа собственников парковочных мест, кладовок.

Также предусматривается, что лист голосования собственников квартир, нежилых помещений, а также собственников парковочных мест, кладовок с указанием их фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), номеров квартир, нежилых помещений оформляется согласно приложению к правилам.



На каждый вопрос, внесенный для обсуждения, заполняется отдельный лист голосования.

Листы голосования являются неотъемлемой частью протокола собрания, прошиваются и нумеруются.



Собрание проводится путем письменного опроса, если ранее объявленное собрание в явочном порядке не состоялось ввиду отсутствия кворума.

Собрание проводится по инициативе совета дома, председателя объединения собственников имущества, доверенного лица простого товарищества либо по требованию ревизионной комиссии (ревизора), либо по инициативе жилищной инспекции, либо по требованию не менее десяти процентов собственников квартир, нежилых помещений.

Предусматривается, что для организации собрания путем проведения письменного опроса определяется инициативная группа из числа собственников квартир, нежилых помещений, а также из числа собственников парковочных мест, кладовок.



При проведении собрания путем письменного опроса наряду с уведомлением о проведении такого собрания с указанием повестки дня, направляется лист письменного опроса нарочно либо посредством электронной почты каждому собственнику квартиры, нежилого помещения, парковочного места, кладовки в течение семи календарных дней с даты объявления письменного опроса.

Листы письменного опроса составляются по форме, предусмотренной данными правилами, и являются неотъемлемой частью протокола собрания, прошиваются и нумеруются.



Собственник квартиры, нежилого помещения в листе письменного опроса указывает фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), номер квартиры, нежилого помещения, заполняет собственноручно мнение по каждому вопросу, вынесенном на голосование, и подписывает лист письменного опроса.



Аналогично собственник парковочного места, кладовки в листе письменного опроса указывает фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), номер парковочного места, кладовки, заполняет собственноручно мнение по каждому вопросу, вынесенном на голосование, и подписывает лист письменного опроса.



При этом письменный опрос проводится в срок не более двух месяцев с даты объявления собрания.



Подведение итогов голосования путем письменного опроса осуществляется коллегиально в составе членов совета дома, инициативной группы из числа собственников квартир, нежилых помещений, председателя объединения собственников имущества или доверенного лица простого товарищества либо представителя управляющей компании, либо управляющего многоквартирным жилым домом (в случае их наличия).

Подведение итогов голосования путем письменного опроса по вопросам содержания парковочных мест, кладовок осуществляется в составе членов совета дома, инициативной группы из числа собственников парковочных мест, кладовок, председателя объединения собственников имущества или доверенного лица простого товарищества либо представителя управляющей компании, либо управляющего многоквартирным жилым домом (в случае их наличия).



Указывается, что голосование собственника квартиры, нежилого помещения может осуществляться посредством объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, абонентского устройства сотовой связи и с использованием иных способов, не запрещенных законодательством республики, с обязательной идентификацией собственника квартиры, нежилого помещения.

Итоги электронного голосования фиксируются посредством объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.



При подведении итогов голосования учитываются голоса собственников квартир, нежилых помещений на собрании, проводимом явочным порядком и посредством объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, путем письменного опроса и посредством объекта информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Для собственников парковочных мест, кладовок по вопросам содержания парковочных мест, кладовок применяется аналогичное положение.



Вместе с тем говорится, что каждый собственник квартиры, нежилого помещения имеет право знать, как проголосовали другие собственники квартир, нежилых помещений. Собственник парковочного места, кладовки имеет право знать, только как проголосовали другие собственники парковочных мест, кладовок.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 сентября.