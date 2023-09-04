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Как будет выплачиваться комиссионное вознаграждение фонду медстрахования

Как будет выплачиваться комиссионное вознаграждение фонду медстрахования Фото: Zakon.kz
Приказом Минздрава от 16 августа 2023 года утверждены Правила взимания комиссионного вознаграждения фондом социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Комиссионное вознаграждение – вознаграждение фонду, полученное от активов фонда, и направляемое на обеспечение его деятельности.

Согласно правилам кмомиссионное вознаграждение рассчитывается от активов фонда, поступивших за отчетный период за минусом поступлений от инвестиционной деятельности и возвратов ошибочно уплаченных отчислений, взносов на ОСМС и пени за несвоевременную, неполную уплату отчислений, взносов на ОСМС, с применением утвержденной уполномоченным органом процентной ставки на текущий год.

При этом расчет суммы причитающегося фонду комиссионного вознаграждения производится ежемесячно, в срок не позднее 12 числа месяца, следующего за месяцем начисления, по утвержденной форме.

Начисление и взимание суммы комиссионного вознаграждения за последний месяц финансового года производится в сумме, не превышающей ежемесячной, и в пределах утвержденной суммы годового плана доходов согласно плану развития фонда на текущий финансовый год с учетом ранее изъятых сумм.

Взимание суммы комиссионного вознаграждения осуществляется путем перевода ее со счета, открытого в Национальном банке РК, на котором размещены активы фонда, на текущие счета фонда в банках второго уровня для операционной деятельности.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2023 года.

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