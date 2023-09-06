Молодым казахстанцам за патриотизм и активную гражданскую позицию будут вручать знак отличия

Министр просвещения приказом от 1 сентября 2023 года утвердил Правила награждения детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию

К награждению знаком "Медаль Ел үміті" представляются дети и молодежь в возрасте от 14 до 35 лет за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию.

Победители награждаются тремя видами знака "Медаль Ел үміті" (Медаль Надежда страны): бронзовый, серебряный и золотой. Для получения награды молодые казахстанцы должны участвовать в программе по следующим направлениям деятельности:

"Спорт и здоровый образ жизни" – занятия различными видами спорта в секциях и (или) в организациях образования, а также самостоятельно;

– занятия различными видами спорта в секциях и (или) в организациях образования, а также самостоятельно; "Meta-Skills: навыки и умения" – занятия, направленные на развитие социальных и практических навыков, раскрытие индивидуальных творческих способностей и талантов;

– занятия, направленные на развитие социальных и практических навыков, раскрытие индивидуальных творческих способностей и талантов; "Читающая нация" – создание в Казахстане активной среды для творческого развития детей и повышения интереса к чтению.

– создание в Казахстане активной среды для творческого развития детей и повышения интереса к чтению. "Национальное наследие" – занятия национальными видами спорта, развитие талантов и навыков в национальной культуре, декоративно-прикладном искусстве либо дополнительное чтение одной книги из раздела "Золотой фонд казахской литературы". Участник может совместить данное направление с одним из первых трех направлений;

– занятия национальными видами спорта, развитие талантов и навыков в национальной культуре, декоративно-прикладном искусстве либо дополнительное чтение одной книги из раздела "Золотой фонд казахской литературы". Участник может совместить данное направление с одним из первых трех направлений; "Волонтерство" – добровольная социально-направленная, общественно-полезная деятельность, осуществляемая на безвозмездной основе в интересах физических и (или) юридических лиц;

– добровольная социально-направленная, общественно-полезная деятельность, осуществляемая на безвозмездной основе в интересах физических и (или) юридических лиц; "Туристические походы" – изучение истории и природы родного края, краеведение, а также демонстрация навыков экологического поведения и природоохранной деятельности;

– изучение истории и природы родного края, краеведение, а также демонстрация навыков экологического поведения и природоохранной деятельности; "Таланты и компетенции" – участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, конференциях, форумах, направленных на развитие потенциальных возможностей, интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи республики.

Бронзовым знаком "Медаль Ел үміті" награждаются участники, выполнившие в течение 6 месяцев следующие направления:

"Спорт и здоровый образ жизни", "Meta-Skills: навыки и умения", "Национальное наследие" – не менее одного часа занятий в неделю;

"Читающая нация" – чтение не менее 3 книг из всех трех разделов, в том числе одной книги из раздела "Золотой фонд казахской литературы";

"Волонтерство" – не менее 2 часов волонтерства в неделю;

"Туристические походы" – не менее 6 экскурсий;

"Таланты и компетенции" – не менее 1 участия в месяц в олимпиадах, конкурсах, турнирах, конференциях, форумах, направленных на развитие потенциальных возможностей, интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи республики.

Серебряным знаком "Медаль Ел үміті" награждаются участники, выполнившие в течение 12 месяцев следующие направления:

"Спорт и здоровый образ жизни", "Meta-Skills: навыки и умения", "Национальное наследие" – не менее 1 часа занятий в неделю;

"Волонтерство" – не менее 2 часов волонтерства в неделю;

"Читающая нация" – чтение не менее 6 книг из всех трех разделов, в том числе двух книг из раздела "Золотой фонд казахской литературы";

"Туристические походы" – не менее 3 экскурсий;

"Таланты и компетенции" – не менее 2 раз в месяц участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, конференциях, форумах, направленных на развитие потенциальных возможностей, интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи республики.

Золотым знаком "Медаль Ел үміті" награждаются участники, выполнившие в течение 18 месяцев следующие направления:

"Meta-Skills: навыки и умения", "Спорт и здоровый образ жизни", "Национальное наследие" – не менее 1 часа занятий в неделю на протяжении 6 месяцев по одному направлению и 9 месяцев по другому направлению по выбору участника;

"Волонтерство" – не менее 1 часа занятий в неделю;

"Читающая нация" – чтение не менее 9 книг из всех трех разделов, в том числе 3 книг из раздела "Золотой фонд казахской литературы";

"Туристические походы" – четырехдневные экскурсии на протяжении восемнадцати месяцев;

"Таланты и компетенции" – не менее 1 участия в месяц в олимпиадах, конкурсах, турнирах, конференциях, форумах, направленных на развитие потенциальных возможностей, интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи республики.

Желающие принять участие в программе регистрируются на интернет-ресурсе, определяемом администратором два раза в год (январь, июнь), размещают заявку на участие в соответствующем уровне по своему усмотрению.

После регистрации заявки участнику предлагается наставник в соответствии с регионом проживания либо местом учебы, а также нормативы и индивидуальный график участия согласно выбранному уровню. В соответствии с индивидуальным графиком наставник проводит с участником инструктаж по выполнению направлений, а также оказывает консультативную и методическую поддержку.

Участник по результатам выполнения направлений вносит соответствующую информацию в журнал. Прохождение участником выбранного уровня считается завершенным при заполнении журнала (дневника) в соответствии с индивидуальным графиком и подтверждения наставником по всем направлениям. К оценке наставника по направлениям "Спорт и здоровый образ жизни", "Таланты и компетенции", "Национальное наследие" прилагается краткий видеоролик с демонстрацией достигнутых результатов.

Решение о награждении принимает комиссия. Повторное награждение знаком "Медаль Ел үміті" одинакового достоинства не допускается.

К слову, ранее в Казахстане действовали аналогичные правила, утвержденные постановлением правительства. Их главными отличиями от вновь принятых был возраст участников – от 14 до 29 лет и вручаемый знак отличия под названием "Медаль Елбасы", который вручал Фонд Первого Президента РК.

Приказ введен в действие 5 сентября 2023 года.