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Законодательство РК

Земли запаса бывшего Семипалатинского полигона передали области Абай

Изменен статус земель запаса бывшего Семипалатинского ядерного полигона Фото: primeminister.kz
Правительство постановлением от 31 августа 2023 года внесло поправки в постановление "О переводе и предоставлении земельных участков на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона Восточно-Казахстанской области", сообщает Zakon.kz.

В заголовке документа теперь говорится о переводе и предоставлении земельных участков на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона области Абай. Ранее речь шла о ВКО.

В пункте 1 постановления также указана область Абай вместо ВКО:

"Перевести земельные участки площадью 119,03 гектара из категории земель запаса на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона области Абай в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения."

Помимо этого срок аренды упомянутых земельных участков, предоставленных ТОО "Казцинк" для строительства и эксплуатации полигона промышленных отходов, продлили до 2039 года. Ранее срок аренды устанавливался до 2024 года.

Постановление вводится в действие с 1 января 2024 года.

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