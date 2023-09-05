Земли запаса бывшего Семипалатинского полигона передали области Абай

Правительство постановлением от 31 августа 2023 года внесло поправки в постановление "О переводе и предоставлении земельных участков на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона Восточно-Казахстанской области", сообщает Zakon.kz.

В заголовке документа теперь говорится о переводе и предоставлении земельных участков на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона области Абай. Ранее речь шла о ВКО.

В пункте 1 постановления также указана область Абай вместо ВКО:

"Перевести земельные участки площадью 119,03 гектара из категории земель запаса на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона области Абай в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения."

Помимо этого срок аренды упомянутых земельных участков, предоставленных ТОО "Казцинк" для строительства и эксплуатации полигона промышленных отходов, продлили до 2039 года. Ранее срок аренды устанавливался до 2024 года.

Постановление вводится в действие с 1 января 2024 года.