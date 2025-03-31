Часть земли Семипалатинского ядерного полигона отдадут под золотодобычу

Принято постановление правительства РК от 27 марта 2025 года "О переводе и предоставлении земельного участка на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона области Абай", сообщает Zakon.kz.

"Перевести земельный участок площадью 71,37 гектара из категории земель запаса на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона области Абай в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения", - говорится в документе.

Из постановления следует, что участок земли передадут ТОО "Altyn Group Qazaqstan" (Алтын Групп Казахстан) на праве временного возмездного землепользования (аренды) сроком до 31 декабря 2028 года для разработки месторождения "Улкен Карашокы".

Вместе с тем компании нужно будет возместить в доход республиканского бюджета потери сельскохозяйственного производства, вызванные изъятием сельскохозяйственных угодий, для использования их в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

ТОО "Altyn Group Qazaqstan" занимается производством и добычей благородных металлов.