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Законодательство РК

Могут ли неразведенные супруги, живущие раздельно, подать иск о разделе имущества

Могут ли супруги, проживающие раздельно, подать иск о разделе имущества Фото: freepik
Супруги купили недвижимое и движимое имущество за пределами РК, брак не расторгли, но проживают раздельно также за пределами страны. Может ли один из супругов подать иск о разделе этого имущества в суд РК? Такой вопрос прозвучал в адрес Минюста, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве юстиции пояснили, что личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов определяются законодательством государства, на территории которого они имеют (либо имели) совместное место жительства.

"Иски о правах на земельные участки, здания, помещения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей (недвижимое имущество), предъявляются по месту нахождения этих объектов. На основании изложенного и фактов, указанных вами в обращении (постоянное проживание супругов за пределами РК и нахождение там недвижимого имущества), следует, что с требованиями о разделе имущества вам необходимо обратиться в суд страны проживания и нахождения недвижимого имущества, учитывая при этом особенности законодательства такого государства, которое в свою очередь может предусматривать применение права иностранного государства (личного закона супругов) либо исключить это право", – пояснили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, как при разводе поделить квартиру, купленную совместно. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению, которое должно быть нотариально удостоверено.


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