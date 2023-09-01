Как при разводе поделить квартиру, купленную совместно

После вступления в брак женщина продала свою квартиру и была куплена новая с доплатой совместно с мужем. Как ее поделить при разводе? Такой вопрос прозвучал в адрес Минюста, сообщает Zakon.kz.

"До вступления в брак я имела в собственности квартиру. После вступления в брак квартира была продана, и сразу же куплена новая с доплатой. Сделка осуществлялась в один день у одного нотариуса, фактически одновременно. Есть ли у меня возможность при разводе поделить с бывшим мужем только сумму доплаты?" – прозвучал вопрос.

В Министерстве юстиции ответили, что согласно ст. 223 Гражданского кодекса РК, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не предусмотрено, что это имущество является долевой собственностью супругов либо принадлежит одному или в соответствующих частях каждому из супругов на праве собственности.

"Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное ими во время брака в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них. В соответствии со ст. 35, 37 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению", – пояснили в министерстве.

При этом соглашение о разделе общего имущества супругов должно быть нотариально удостоверено.

Вместе с тем не является общим совместным и не подлежит разделу имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак (п.16 НПВС РК "О рассмотрении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака").

"В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в порядке медиации или в судебном порядке", – заключили в Минюсте.

Ранее мы рассказали, может ли казахстанец, состоящий в браке с иностранкой, приобрести землю для ведения подсобного хозяйства.