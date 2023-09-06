Правила реализации конфискованного имущества изменили в Казахстане

Министр финансов приказом от 28 августа 2023 года внес изменения в Правила реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству, сообщает Zakon.kz.

Как известно, уполномоченный орган или местный исполнительный орган в течение 2 рабочих дней со дня принятия на учет конфискованного имущества обязаны внести данные о нем в реестр. А далее они должны принять решение о дальнейшем использовании такого имущества.

Имущество, включаемое в реестр, до его продажи обязаны предложить государственным юридическим лицам для передачи на их баланс. Однако к определенной части имущества данное правило не относится.

Принятыми поправками расширено и вынесено в отдельный перечень имущество, не подлежащее предложению государственным юридическим лицам посредством веб-портала для передачи на их баланс.

В перечень вошли:

Ценные бумаги.

Доли участия в уставных капиталах хозяйственных ТОО.

Лом черных и цветных металлов.

Нефть сырая.

Животные, сырье животного происхождения.

Алкогольная продукция.

Табак и табачные изделия.

Сотовые телефоны, комплектующие и аксессуары к ним.

Платежные терминалы.

Игровые автоматы.

Игорные принадлежности и оборудование для казино.

Транспорт, за исключением транспорта медицинского назначения.

Планшеты.

Объекты незавершенного строительства.

Недвижимое имущество, за исключением административно-офисных объектов, объектов инфраструктуры.

Фрагменты кабелей.

Рыболовные сети и снасти.

Предметы одежды.

Обувь.

Часы всех видов и их части.

Бижутерия.

Предметы декора (картины, статуэтки, пано, шкатулки).

Чемоданы, сумки и аналогичные им товары.

Натуральный и искусственный мех и изделия из них.

Парфюмерная и косметическая продукция.

Корма.

Зерно.

Минеральное сырье, полезные ископаемые.

Агрохимикаты, пестициды.

Продовольcтвенные товары.

Разукомплектованное имущество.

Имущество, находящееся в долевой собственности.

Подарки, переданные госслужащими, принявшими на себя антикоррупционные ограничения.

Имущество, подлежащее уничтожению.

Приказ вводится в действие 16 сентября 2023 года.