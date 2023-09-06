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Законодательство РК

Правила реализации конфискованного имущества изменили в Казахстане

Правила реализации конфискованного имущества изменили в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 28 августа 2023 года внес изменения в Правила реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству, сообщает Zakon.kz.

Как известно, уполномоченный орган или местный исполнительный орган в течение 2 рабочих дней со дня принятия на учет конфискованного имущества обязаны внести данные о нем в реестр. А далее они должны принять решение о дальнейшем использовании такого имущества.

Имущество, включаемое в реестр, до его продажи обязаны предложить государственным юридическим лицам для передачи на их баланс. Однако к определенной части имущества данное правило не относится.

Принятыми поправками расширено и вынесено в отдельный перечень имущество, не подлежащее предложению государственным юридическим лицам посредством веб-портала для передачи на их баланс.

В перечень вошли:

  • Ценные бумаги.
  • Доли участия в уставных капиталах хозяйственных ТОО.
  • Лом черных и цветных металлов.
  • Нефть сырая.
  • Животные, сырье животного происхождения.
  • Алкогольная продукция.
  • Табак и табачные изделия.
  • Сотовые телефоны, комплектующие и аксессуары к ним.
  • Платежные терминалы.
  • Игровые автоматы.
  • Игорные принадлежности и оборудование для казино.
  • Транспорт, за исключением транспорта медицинского назначения.
  • Планшеты.
  • Объекты незавершенного строительства.
  • Недвижимое имущество, за исключением административно-офисных объектов, объектов инфраструктуры.
  • Фрагменты кабелей.
  • Рыболовные сети и снасти.
  • Предметы одежды.
  • Обувь.
  • Часы всех видов и их части.
  • Бижутерия.
  • Предметы декора (картины, статуэтки, пано, шкатулки).
  • Чемоданы, сумки и аналогичные им товары.
  • Натуральный и искусственный мех и изделия из них.
  • Парфюмерная и косметическая продукция.
  • Корма.
  • Зерно.
  • Минеральное сырье, полезные ископаемые.
  • Агрохимикаты, пестициды.
  • Продовольcтвенные товары.
  • Разукомплектованное имущество.
  • Имущество, находящееся в долевой собственности.
  • Подарки, переданные госслужащими, принявшими на себя антикоррупционные ограничения.
  • Имущество, подлежащее уничтожению.

Приказ вводится в действие 16 сентября 2023 года.

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