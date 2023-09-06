Правила реализации конфискованного имущества изменили в Казахстане
Как известно, уполномоченный орган или местный исполнительный орган в течение 2 рабочих дней со дня принятия на учет конфискованного имущества обязаны внести данные о нем в реестр. А далее они должны принять решение о дальнейшем использовании такого имущества.
Имущество, включаемое в реестр, до его продажи обязаны предложить государственным юридическим лицам для передачи на их баланс. Однако к определенной части имущества данное правило не относится.
Принятыми поправками расширено и вынесено в отдельный перечень имущество, не подлежащее предложению государственным юридическим лицам посредством веб-портала для передачи на их баланс.
В перечень вошли:
- Ценные бумаги.
- Доли участия в уставных капиталах хозяйственных ТОО.
- Лом черных и цветных металлов.
- Нефть сырая.
- Животные, сырье животного происхождения.
- Алкогольная продукция.
- Табак и табачные изделия.
- Сотовые телефоны, комплектующие и аксессуары к ним.
- Платежные терминалы.
- Игровые автоматы.
- Игорные принадлежности и оборудование для казино.
- Транспорт, за исключением транспорта медицинского назначения.
- Планшеты.
- Объекты незавершенного строительства.
- Недвижимое имущество, за исключением административно-офисных объектов, объектов инфраструктуры.
- Фрагменты кабелей.
- Рыболовные сети и снасти.
- Предметы одежды.
- Обувь.
- Часы всех видов и их части.
- Бижутерия.
- Предметы декора (картины, статуэтки, пано, шкатулки).
- Чемоданы, сумки и аналогичные им товары.
- Натуральный и искусственный мех и изделия из них.
- Парфюмерная и косметическая продукция.
- Корма.
- Зерно.
- Минеральное сырье, полезные ископаемые.
- Агрохимикаты, пестициды.
- Продовольcтвенные товары.
- Разукомплектованное имущество.
- Имущество, находящееся в долевой собственности.
- Подарки, переданные госслужащими, принявшими на себя антикоррупционные ограничения.
- Имущество, подлежащее уничтожению.
Приказ вводится в действие 16 сентября 2023 года.