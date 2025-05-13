Использование арестованного имущества по приговору суда: внесены изменения

Министр финансов РК приказом от 30 апреля 2025 года внес изменения в Правила реализации или использования имущества, арестованного на основании приговора суда по уголовному делу в части конфискации имущества либо на основании решения о передаче имущества государству, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что передача имущества и его закрепление на баланс государственных юридических лиц осуществляется на основании их электронного заявления, регистрируемого на веб-портале реестра с указанием наименования имущества, необходимого количества, а также обоснования необходимости передачи имущества.

К заявлению прилагается электронная (сканированная) копия заключения уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) по форме.

Заключение подписывается руководителем аппарата уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа), а при отсутствии такой должности – руководителем уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) или лицом, им уполномоченным, либо замещающим лицом.

При подписании заключения уполномоченным лицом к заявлению дополнительно прилагается электронная сканированная копия документа, подтверждающего полномочия.

В заключении указываются критерии экономической целесообразности, а также государственное юридическое лицо, за которым предлагается закрепление указанного имущества.

Передача имущества и его закрепление на балансе государственных юридических лиц осуществляется в следующем порядке:

уполномоченный орган или местный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения отчета об оценке стоимости имущества публикует на веб-портале реестра извещение об имуществе, предлагаемом для передачи государственным юридическим лицам, а также о дате и времени окончания приема заявлений. Извещение публикуется не менее чем за 15 календарных дней до даты вскрытия заявлений;

со дня получения отчета об оценке стоимости имущества публикует на веб-портале реестра извещение об имуществе, предлагаемом для передачи государственным юридическим лицам, а также о дате и времени окончания приема заявлений. Извещение публикуется до даты вскрытия заявлений; в день публикации извещения веб-порталом реестра производится автоматическая рассылка уведомлений в личные кабинеты центральных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, а также их ведомств, исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета, государственных предприятий, зарегистрированных на веб-портале реестра.

Рассылка уведомлений об опубликованных извещениях производится с учетом выбора по типам имущества и подтверждения в личном кабинете на веб-портале реестра юридических лиц, указанных в части первой настоящего подпункта.

государственные юридические лица регистрируют заявления на веб-портале реестра со дня размещения извещения на веб-портале реестра;

вскрытие заявлений производится посредством веб-портала реестра автоматически по наступлению даты и времени окончания приема заявлений, указанных в извещении;

заявления и документы, приложенные к ним, рассматриваются комиссией в день вскрытия заявлений на соответствие их критериям, установленным пунктом 5 правил.

При неотражении в заключении уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) информации по критериям заявление признается комиссией не соответствующим критериям.

по результатам рассмотрения комиссией заявлений секретарь комиссии формирует на веб-портале протокол о результатах рассмотрения заявлений и подписывает его после процедуры голосования членами комиссии. При отсутствии возможности голосования членом комиссии секретарем комиссии в данном протоколе делается соответствующая отметка;

решение комиссии о результатах рассмотрения заявлений принимается в день вскрытия заявлений путем голосования по каждому заявлению и автоматически публикуется на веб-портале реестра со времени подписания с использованием ЭЦП секретарем комиссии протокола, с автоматическим уведомлением по электронной почте всех государственных юридических лиц, подавших заявления.

При наличии нескольких заявлений от государственных юридических лиц, претендующих на получение имущества, приоритетом пользуется государственное юридическое лицо, подавшее заявление первым, при условии соответствия всем установленным критериям.

Указывается, что если после удовлетворения потребностей государственного юридического лица, подавшего заявление первым, остаются излишки имущества, то оно распределяется между последующими заявителями с учетом сроков подачи заявлений и при условии соответствия всем критериям.

В протоколе о результатах рассмотрения заявлений отражаются решения по всем государственным юридическим лицам, подавшим заявления, с указанием наименования имущества, его количества и оценочной стоимости.

При положительном решении комиссии уполномоченным органом или местным исполнительным органом в течение 15 рабочих дней принимается решение о:

закреплении имущества на балансе государственных юридических лиц (в пределах одного вида государственной собственности);

передаче имущества из одного вида государственной собственности в другой в установленном порядке.

Как отмечается, при непредоставлении в указанный срок ходатайства, подписанного акимом области (города республиканского значения, столицы) или уполномоченного им лица либо лица, его замещающего, в адрес уполномоченного органа или согласования уполномоченного органа в адрес соответствующего местного исполнительного органа области или города, имущество выставляется на торги.

Акт приема-передачи имущества подписывается передающей и принимающей сторонами в течение 10 календарных дней с даты принятия решения уполномоченным органом или местным исполнительным органом.

При неподписании принимающей стороной акта приема-передачи в установленные сроки уполномоченным органом или местным исполнительным органом подписывается акт об отмене передачи и закреплении на баланс государственного юридического лица, формируемый веб-порталом реестра, после чего имущество выставляется на торги.

в течение пяти календарных дней с даты подписания акта приема-передачи имущества уполномоченным органом или местным исполнительным органом сведения о передаче имущества в состав республиканского или коммунального имущества включаются в реестр.

Также правила дополнены новыми следующими пунктами.

Ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, между уполномоченным органом или местным исполнительным органом и государственными юридическими лицами проводится сверка на предмет фактического получения имущества на баланс.

Уполномоченный орган или местный исполнительный орган в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет государственным юридическим лицам, на баланс которых в отчетном квартале было передано имущество, акты сверки на предмет фактического получения имущества, обращенного в собственность государства по отдельным основаниям, на баланс по форме.

Государственные юридические лица в течение 10 рабочих дней со дня получения актов сверки обеспечивают их подписание и возврат одного экземпляра уполномоченному органу или местному исполнительному органу либо при неполучении имущества на баланс – направление мотивированного отказа от подписания с указанием причины.

Уполномоченный орган или местный исполнительный орган в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения мотивированного отказа государственного юридического лица от подписания акта сверки в связи с полным или частичным неполучением имущества направляет материалы в правоохранительные органы для установления виновных лиц.

Вместе с тем уточняется, что после публикации извещения продавец обеспечивает свободный доступ к осмотру имущества желающим приобрести, а также к информации об имуществе посредством веб-портала реестра.

После публикации извещения о проведении торгов на веб-портале реестра продавец дополнительно размещает на своем интернет-ресурсе или на площадках социальных сетей информационное сообщение о проведении торгов с указанием ссылки на извещение, опубликованное на веб-портале реестра.

Также говорится, что если сумма гарантийного взноса превышает цену продажи, то в электронном кошельке у победителя разблокируется разница в день заключения продавцом и покупателем договора купли-продажи.

Во всех остальных случаях внесенные денежные средства на сумму гарантийного взноса разблокируются в электронном кошельке участника в день торгов. Денежные средства на сумму гарантийного взноса с электронного кошелька возвращаются на реквизиты, указываемые участником торгов в заявлении на возврат денежных средств.

После регистрации заявки на участие в торгах веб-порталом реестра в течение трех минут производится автоматическая проверка на наличие в электронном кошельке денежных средств на сумму гарантийного взноса по имуществу, на которое подана заявка.

Основаниями для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является несоблюдение участником требований, а также отсутствие в электронном кошельке за пять минут до начала торгов денежных средств на сумму гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов.

При наличии в электронном кошельке денежных средств на сумму гарантийного взноса по имуществу, на которое подана заявка, веб-портал реестра блокирует их до определения результатов торгов, осуществляет принятие заявки и допуск участника к торгам. При отсутствии в электронном кошельке денежных средств на сумму гарантийного взноса веб-портал реестра отклоняет заявку участника.

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.

Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.

Указывается, что лицо, выигравшее аукцион, при неподписании протокола о результатах торгов или договора купли-продажи утрачивает внесенный им гарантийный взнос и возмещает продавцу фактически понесенные расходы в части, не покрытой гарантийным взносом.

В случаях просрочки авансового или окончательного платежа либо неподписания покупателем акта приема-передачи в установленный срок договор купли-продажи расторгается продавцом в одностороннем порядке с предъявлением требований к покупателю о возмещении реальных убытков в части, не покрытой гарантийным взносом.

При расторжении договора купли-продажи продавцом подписывается акт об отмене результатов торгов, формируемый веб-порталом реестра, после чего имущество вновь выставляется на торги с условиями отмененных торгов.

Приказ вводится в действие с 23 мая 2025 года.