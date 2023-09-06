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Казахстан будет сотрудничать со странами СНГ в области музейного дела и выставок

Казахстан будет сотрудничать со странами СНГ в области музейного дела и выставок Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана постановлением от 1 сентября 2023 года утвердило Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в области музейного дела, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что страны СНГ создают благоприятные условия для развития музейно-выставочного обмена между государствами, в том числе:

  • гарантируют обеспечение сохранности и своевременного возврата, а также судебного иммунитета, иммунитета в отношении мер по обеспечению иска и иммунитета в отношении исполнения решения суда в отношении музейных предметов, направляемых в рамках музейно-выставочного обмена одним из государств – участников с СНГ;
  • поощряют подготовку и реализацию совместных выставочных проектов, посвященных истории, культуре и искусству государств – участников соглашения, в том числе с использованием сети Интернет;
  • способствуют организации и реализации совместных научных программ музеев в области археологии, реставрации, экспертизы и атрибуции, изучения природного наследия;
  • осуществляют в рамках Совета по культурному сотрудничеству систематические консультации по определению приоритетных направлений научно-исследовательских работ в области музейного дела, организуют межмузейный обмен научной информацией, содействуют подготовке и выпуску информационных бюллетеней и научных сборников по музееведению;
  • поощряют организацию совместных научных, научно-практических конференций и семинаров, круглых столов по актуальным проблемам в области музейного дела, а также содействуют взаимному участию специалистов в аналогичных мероприятиях в странах СНГ;
  • осуществляют сотрудничество в переподготовке и повышении квалификации музейных работников, в том числе специалистов в области учетно-хранительской деятельности, экспозиционно-выставочной деятельности, экскурсионной, культурной и просветительской деятельности, по реставрации и консервации музейных предметов, а также в организации межмузейных стажировок, мастер-классов по основным направлениям музейной деятельности, создании условий и технических возможностей для организации дистанционного обучения в ведущих музейных центрах государств СНГ;
  • обмениваются опытом по внедрению современных технологий в организации выставок, а также в области хранения, реставрации и консервации музейных предметов;
  • осуществляют обмен опытом работы музеев по реализации инклюзивных музейных проектов и программ;
  • поддерживают создание и развитие базовой организацией государств – участников СНГ по направлению "музейное дело" интернет-ресурса, направленного на популяризацию музейного дела в государствах – участниках СНГ.
  • оказывают взаимное содействие в изготовлении и обмене цифровыми копиями изображений музейных предметов в целях их использования в научной и культурной деятельности;
  • объединяют усилия в пропаганде культурного наследия из собраний национальных музеев государств – участников СНГ.

Соглашение было совершено в Ашхабаде 31 мая 2019 года.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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