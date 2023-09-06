Казахстан будет сотрудничать со странами СНГ в области музейного дела и выставок

Правительство Казахстана постановлением от 1 сентября 2023 года утвердило Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в области музейного дела, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что страны СНГ создают благоприятные условия для развития музейно-выставочного обмена между государствами, в том числе:

гарантируют обеспечение сохранности и своевременного возврата, а также судебного иммунитета, иммунитета в отношении мер по обеспечению иска и иммунитета в отношении исполнения решения суда в отношении музейных предметов, направляемых в рамках музейно-выставочного обмена одним из государств – участников с СНГ;

поощряют подготовку и реализацию совместных выставочных проектов, посвященных истории, культуре и искусству государств – участников соглашения, в том числе с использованием сети Интернет;



способствуют организации и реализации совместных научных программ музеев в области археологии, реставрации, экспертизы и атрибуции, изучения природного наследия;



осуществляют в рамках Совета по культурному сотрудничеству систематические консультации по определению приоритетных направлений научно-исследовательских работ в области музейного дела, организуют межмузейный обмен научной информацией, содействуют подготовке и выпуску информационных бюллетеней и научных сборников по музееведению;



поощряют организацию совместных научных, научно-практических конференций и семинаров, круглых столов по актуальным проблемам в области музейного дела, а также содействуют взаимному участию специалистов в аналогичных мероприятиях в странах СНГ;



осуществляют сотрудничество в переподготовке и повышении квалификации музейных работников, в том числе специалистов в области учетно-хранительской деятельности, экспозиционно-выставочной деятельности, экскурсионной, культурной и просветительской деятельности, по реставрации и консервации музейных предметов, а также в организации межмузейных стажировок, мастер-классов по основным направлениям музейной деятельности, создании условий и технических возможностей для организации дистанционного обучения в ведущих музейных центрах государств СНГ;



обмениваются опытом по внедрению современных технологий в организации выставок, а также в области хранения, реставрации и консервации музейных предметов;



осуществляют обмен опытом работы музеев по реализации инклюзивных музейных проектов и программ;



поддерживают создание и развитие базовой организацией государств – участников СНГ по направлению "музейное дело" интернет-ресурса, направленного на популяризацию музейного дела в государствах – участниках СНГ.



оказывают взаимное содействие в изготовлении и обмене цифровыми копиями изображений музейных предметов в целях их использования в научной и культурной деятельности;



объединяют усилия в пропаганде культурного наследия из собраний национальных музеев государств – участников СНГ.

Соглашение было совершено в Ашхабаде 31 мая 2019 года.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.