В Казахстане будут мониторить работу вузов

Приказом министра науки и высшего образования РК от 29 августа 2023 года утверждены правила осуществления образовательного мониторинга, сообщает Zakon.kz.

Образовательный мониторинг - систематическое наблюдение, анализ, оценка и прогноз состояния и динамики изменений результатов и условий осуществления образовательных процессов, контингента обучающихся, сети, а также рейтинговых показателей достижений деятельности организаций образования.

Образовательный мониторинг проводится по высшему и послевузовскому уровням образования.

Образовательный мониторинг осуществляется в виде:

систематического наблюдения за деятельностью ОВПО путем сбора, системного учета, обработки, а также хранения, обновления и накопления информации в объектах информатизации уполномоченного органа;

организации социологических или мониторинговых исследований (в том числе для международных сопоставительных исследований);

анализа результатов образовательной деятельности (анализ и сопоставление результатов единого национального тестирования, международных сопоставительных исследований).

Сбор документов и материалов осуществляется на основе:

административных данных уполномоченного органа;

официальной статистической информации, размещенной на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области государственной статистики;

проведения сравнительного анализа факторов, влияющих на динамику качества образования;

результатов процедур лицензирования, государственной аттестации и аккредитации ОВПО;

результатов государственной итоговой аттестации обучающихся;

результатов единого национального тестирования;

результатов комплексного тестирования;

результатов международных сопоставительных исследований;

результатов социологических исследований.

Организация сбора, системного учета, обработки, а также хранения, обновления, накопления и защиты информации в объектах информатизации уполномоченного органа при осуществлении образовательного мониторига включает:

внесение или актуализацию административных данных в объектах информатизации уполномоченного органа субъектами осуществления образовательного мониторинга;

осуществление контроля за обеспечением полноты, достоверности и своевременности актуализации данных в объекте информатизации уполномоченного органа;

подтверждение данных электронной цифровой подписью руководителя ОВПО;

фиксацию данных на одну дату ежегодно для хранения в архиве систем уполномоченного органа.

Актуализация данных в объектах информатизации уполномоченного органа осуществляется субъектами образовательного мониторинга по факту возникновения изменений, но не позднее пяти рабочих дней с момента их возникновения.

Уполномоченный орган ежегодно в октябре месяце обеспечивает фиксацию данных в объектах информатизации для формирования административных данных по высшему и послевузовскому уровням образования.

В этот период актуализация данных в объектах информатизации уполномоченного органа приостанавливается на срок до 10 рабочих дней. О сроках фиксации и приостановления актуализации данных субъекты уведомляются в объектах информатизации за три рабочих дня.

Предусматривается, что руководители вузов, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, предоставляют и обеспечивают полное, достоверное и своевременное заполнение данных в объектах информатизации уполномоченного органа или в других интегрированных с ним информационных системах.

По результатам образовательного мониторинга уполномоченный орган:

вносит корректировки в параметры объекта информатизации уполномоченного органа; ежегодно до 1 декабря публикует на своем официальном интернет-ресурсе Национальный доклад; ежегодно до 1 марта публикует на своем официальном интернет-ресурсе Национальный статистический сборник.

Приказ вводится в действие с 16 сентября 2023 года.

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