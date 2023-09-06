В Казахстане будут мониторить работу вузов
Образовательный мониторинг - систематическое наблюдение, анализ, оценка и прогноз состояния и динамики изменений результатов и условий осуществления образовательных процессов, контингента обучающихся, сети, а также рейтинговых показателей достижений деятельности организаций образования.
Образовательный мониторинг проводится по высшему и послевузовскому уровням образования.
Образовательный мониторинг осуществляется в виде:
- систематического наблюдения за деятельностью ОВПО путем сбора, системного учета, обработки, а также хранения, обновления и накопления информации в объектах информатизации уполномоченного органа;
- организации социологических или мониторинговых исследований (в том числе для международных сопоставительных исследований);
- анализа результатов образовательной деятельности (анализ и сопоставление результатов единого национального тестирования, международных сопоставительных исследований).
Сбор документов и материалов осуществляется на основе:
- административных данных уполномоченного органа;
- официальной статистической информации, размещенной на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области государственной статистики;
- проведения сравнительного анализа факторов, влияющих на динамику качества образования;
- результатов процедур лицензирования, государственной аттестации и аккредитации ОВПО;
- результатов государственной итоговой аттестации обучающихся;
- результатов единого национального тестирования;
- результатов комплексного тестирования;
- результатов международных сопоставительных исследований;
- результатов социологических исследований.
Организация сбора, системного учета, обработки, а также хранения, обновления, накопления и защиты информации в объектах информатизации уполномоченного органа при осуществлении образовательного мониторига включает:
- внесение или актуализацию административных данных в объектах информатизации уполномоченного органа субъектами осуществления образовательного мониторинга;
- осуществление контроля за обеспечением полноты, достоверности и своевременности актуализации данных в объекте информатизации уполномоченного органа;
- подтверждение данных электронной цифровой подписью руководителя ОВПО;
- фиксацию данных на одну дату ежегодно для хранения в архиве систем уполномоченного органа.
Актуализация данных в объектах информатизации уполномоченного органа осуществляется субъектами образовательного мониторинга по факту возникновения изменений, но не позднее пяти рабочих дней с момента их возникновения.
Уполномоченный орган ежегодно в октябре месяце обеспечивает фиксацию данных в объектах информатизации для формирования административных данных по высшему и послевузовскому уровням образования.
В этот период актуализация данных в объектах информатизации уполномоченного органа приостанавливается на срок до 10 рабочих дней. О сроках фиксации и приостановления актуализации данных субъекты уведомляются в объектах информатизации за три рабочих дня.
Предусматривается, что руководители вузов, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, предоставляют и обеспечивают полное, достоверное и своевременное заполнение данных в объектах информатизации уполномоченного органа или в других интегрированных с ним информационных системах.
По результатам образовательного мониторинга уполномоченный орган:
- вносит корректировки в параметры объекта информатизации уполномоченного органа;
- ежегодно до 1 декабря публикует на своем официальном интернет-ресурсе Национальный доклад;
- ежегодно до 1 марта публикует на своем официальном интернет-ресурсе Национальный статистический сборник.
Приказ вводится в действие с 16 сентября 2023 года.
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