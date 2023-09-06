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Казахстан намерен сотрудничать со странами СНГ в части содействия занятости населения

Казахстан намерен сотрудничать со странами СНГ в части содействия занятости населения Фото: akorda.kz
Министерство труда и социальной защиты подготовило постановление правительства "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств-участников", сообщает Zakon.kz.

Цели cоглашения:

  • выработка согласованных подходов к решению проблем и устранению барьеров при формировании общего рынка труда;
  • сотрудничество и взаимопомощь при разработке и повышении эффективности мер, программ и услуг, реализуемых cторонами на рынках труда и направленных на содействие занятости населения, и снижение уровня безработицы в государствах-участниках;
  • обеспечение прав граждан государств-участников СНГ на свободу передвижения и осуществление трудовой деятельности.

Соглашение предусматривает сотрудничество по следующим основным направлениям:

  • создание условий для формирования общего рынка труда;
  • повышение эффективности мер, программ и услуг, реализуемых организациями и органами Сторон, уполномоченными по вопросам содействия занятости населения, и направленных на решение проблем занятости населения и регулирования трудовой миграции;
  • устранение коммуникационных барьеров, в том числе путем разработки программ по обучению трудящихся-мигрантов государств-участников СНГ языку, основам и особенностям истории, культуры и права государства трудоустройства;
  • разработка и реализация коротких практико-ориентированных программ обучения по международным стандартам, в том числе по стандартам Ворлдскиллз;
  • создание системы взаимного признания компетенций по результатам независимой оценки компетенции по международным методикам, в том числе по методикам Ворлдскиллз;
  • расширение возможностей для трудоустройства отдельных групп населения, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе молодежи, лиц с ограниченными возможностями, женщин, лиц предпенсионного возраста, лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
  • повышение мобильности трудовых ресурсов;
  • развитие и интеграция информационных систем;
  • снижение неформальной занятости;
  • развитие и внедрение системы организованного набора и привлечения трудящихся-мигрантов из государств-участников СНГ для осуществления временной трудовой деятельности на территориях государств-участников СНГ;
  • противодействие нелегальной трудовой деятельности, в том числе осуществляемой трудящимися-мигрантами.

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных формах:

  • проведение взаимных консультаций и взаимный обмен информацией по вопросам, отнесенным к предмету соглашения;
  • планирование и проведение совещаний, конференций и иных совместных мероприятий;
  • создание и развитие национальных информационных систем, обеспечивающих эффективность и развитие взаимодействия сторон в рамках соглашения, в том числе информационных порталов по содействию трудоустройству и занятости граждан государств-участников СНГ; 
  • участие в рабочих группах (комиссиях);
  • в иных формах, не противоречащих законодательству государств-участников соглашения, в том числе с использованием информационных технологий. 

Как следует из пояснительной записки, целью документа является развитие тесного сотрудничества между Казахстаном и государствами - участниками Содружества Независимых Государств в области содействия занятости населения.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 сентября.

Ранее мы рассказали, что Казахстан будет сотрудничать со странами СНГ в области музейного дела и выставок.

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