Правительство будет возмещать ущерб пострадавшим от ЧС сельхозпроизводителям

Министерство сельского хозяйства разработало Правила возмещения ущерба, причиненного субъектам агропромышленного комплекса в результате чрезвычайной ситуации природного характера, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местный исполнительный орган создает комиссию из числа представителей местных исполнительных органов, органов прокуратуры (по согласованию), органов по противодействию коррупции (по согласованию), общественных организаций, Региональной палаты предпринимателей НПП "Атамекен".

Общее количество членов комиссии составляет нечетное число, не менее семи человек.

Рабочим органом комиссии является структурное подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее функции в области сельского хозяйства.

Определение размера возмещаемой стоимости ущерба, причиненного субъектам агропромышленного комплекса в результате чрезвычайной ситуации природного характера, осуществляется комиссией.

Предусматривается, что рабочий орган в течение одного месяца после дня объявления чрезвычайной ситуации природного характера размещает на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа объявление о приеме заявок на возмещение ущерба, причиненного субъектам агропромышленного комплекса.

В свою очередь субъекты агропромышленного комплекса, понесшие ущерб в результате чрезвычайной ситуации, подают в рабочий орган заявку на возмещение ущерба.

К заявке о возмещении ущерба прилагаются:

копия идентификационного документа на земельный участок;

копия правоустанавливающего документа на земельный участок.

Рабочий орган в течение двух рабочих дней со дня получения документов рассматривает и проверяет их на предмет полноты и соответствия требованиям правил.

После окончания сроков рассмотрения документов рабочий орган в течение одного рабочего дня передает документы субъекта агропромышленного комплекса на рассмотрение комиссии.

Члены комиссии в течение 10 рабочих дней осуществляют осмотр земельных участков субъекта агропромышленного комплекса, обследование посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.

Обследование осуществляется в присутствии субъекта агропромышленного комплекса или его доверенного лица и по результатам оформляется акт обследования посевов сельскохозяйственных культур, с обязательным приложением подтверждающих фото и видеоматериалов.

Ущерб, причиненный субъектам агропромышленного комплекса в результате чрезвычайной ситуации природного характера, определяется, исходя из расходов на выращивание конкретной сельскохозяйственной культуры на один гектар согласно технологической карте возделывания сельскохозяйственных культур, согласованной со специализированным научно-исследовательским институтом земледелия и растениеводства.

Указывается, что если субъект агропромышленного комплекса является получателем субсидий (развитие производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений; развитие семеноводства; удешевление стоимости удобрений (за исключением органических); удешевление стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов; стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям), то размер ущерба определяется за вычетом суммы полученных субсидий.

При этом технологическая карта возделывания сельскохозяйственных культур составляется отдельно на богарные и орошаемые пашни.

Рабочий орган формирует сводный перечень пострадавших субъектов агропромышленного комплекса и направляет его в уполномоченный орган в сфере гражданской защиты для выделения денег из резерва правительства.

После принятия решения о выделении денег из резерва правительства рабочий орган в течение трех рабочих дней после утверждения индивидуальных помесячных планов финансирования формирует счета к оплате на выплату средств, загружаемые в информационную систему "Казначейство-Клиент", и направляет на электронный адрес субъекта агропромышленного комплекса, указанный в заявке, уведомление о перечислении денежных средств.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 сентября.