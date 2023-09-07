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Законодательство РК

Обследовать земли в Казахстане будет новое госпредприятие

Обследовать земли в Казахстане будет новое госпредприятие Фото: freepik
Постановлением правительства Казахстана от 1 сентября 2023 года создано новое госпредприятие, сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан", - говорится в документе.

Основным предметом деятельности предприятия определен учет качества земель, включающий их экономическую оценку и ведение мониторинга земель, проведение почвенных, геоботанических, агрохимических обследований и бонитировки почв.

Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК определен уполномоченным органом соответствующей отрасли в отношении предприятия и республиканских государственных учреждений.

Перечень государственных учреждений, находящихся в ведении министерства и его ведомств изложен в новой редакции:

  1. Республиканское государственное учреждение "Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур" Министерства сельского хозяйства РК.
  2. Республиканское государственное учреждение "Республиканский противоэпизоотический отряд" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК.
  3. Государственное учреждение "Республиканский центр карантина растений" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.
  4. Республиканское государственное учреждение "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.
  5. Республиканское государственное учреждение "Республиканский научно-методический центр агрохимической службы" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.
  6. Республиканское государственное учреждение "Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.
  7. Республиканское государственное учреждение "Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.
  8. Республиканское государственное учреждение "Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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