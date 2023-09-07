Обследовать земли в Казахстане будет новое госпредприятие
"Создать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственный институт проведения работ по обследованию земель" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан", - говорится в документе.
Основным предметом деятельности предприятия определен учет качества земель, включающий их экономическую оценку и ведение мониторинга земель, проведение почвенных, геоботанических, агрохимических обследований и бонитировки почв.
Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК определен уполномоченным органом соответствующей отрасли в отношении предприятия и республиканских государственных учреждений.
Перечень государственных учреждений, находящихся в ведении министерства и его ведомств изложен в новой редакции:
- Республиканское государственное учреждение "Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур" Министерства сельского хозяйства РК.
- Республиканское государственное учреждение "Республиканский противоэпизоотический отряд" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК.
- Государственное учреждение "Республиканский центр карантина растений" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.
- Республиканское государственное учреждение "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.
- Республиканское государственное учреждение "Республиканский научно-методический центр агрохимической службы" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.
- Республиканское государственное учреждение "Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.
- Республиканское государственное учреждение "Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.
- Республиканское государственное учреждение "Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.