В Казахстане появится новое подразделение полиции

Принято постановление правительства РК от 28 сентября 2026 года "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Создать государственное учреждение "Управление полиции на транспорте на объектах LRT" Департамента полиции на транспорте Министерства внутренних дел РК", - говорится в документе.

Указывается, что финансирование государственного учреждения осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства внутренних дел РК.

Управление также вошло в перечень территориальных органов, находящихся в ведении МВД.

Постановление вводится в действие с 1 января 2027 года.