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Право

В Казахстане появится новое подразделение полиции

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 11:40 Фото: Zakon.kz
Принято постановление правительства РК от 28 сентября 2026 года "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Создать государственное учреждение "Управление полиции на транспорте на объектах LRT" Департамента полиции на транспорте Министерства внутренних дел РК", - говорится в документе.

Указывается, что финансирование государственного учреждения осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства внутренних дел РК.

Управление также вошло в перечень территориальных органов, находящихся в ведении МВД.

Постановление вводится в действие с 1 января 2027 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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