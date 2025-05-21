Изменилась ставка вознаграждения при выдаче кредитов в сфере АПК

Приказом и.о. министра сельского хозяйства РК от 15 мая 2025 года внесены изменения в Правила кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что для кредитования проектов в сфере АПК на основании кредитного договора, заключаемого между кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком, местному исполнительному органу из республиканского бюджета предоставляется бюджетный кредит на принципах возвратности, обеспеченности, срочности и платности на следующих условиях:

на 10 лет по ставке вознаграждения один процент.

В прежней версии приказа ставка вознаграждения составляла 0,01%.

Приказ вводится в действие с 21 мая 2025 года.