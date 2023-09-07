В Казахстане запретят законодательно закреплять исключительное право государства на производство товаров

Подготовлен проект указа Президента РК "О введении моратория на инициирование закрепления законом исключительного права государства на производство и (или) продажу, покупку товара или пользование им, а также предоставления законом субъекту рынка специального права", сообщает Zakon.kz.

"Ввести мораторий до 31 декабря 2025 года на инициирование закрепления законом исключительного права государства на производство и (или) продажу, покупку товара или пользование им, а также предоставления законом субъекту рынка специального права, за исключением случаев предоставления таких прав по поручению или согласованию с Президентом РК", - говорится в документе.

Как пояснили в АЗРК, цель проекта – защита конкуренции, поддержание и создание благоприятных условий для добросовестной конкуренции на товарных рынках республики и эффективного функционирования товарных рынков, а также ограничения монополистической деятельности.

Проект указа разработан по итогам совещания в правительстве от 1 июля 2023 года, на котором рассматривались вопросы развития конкуренции.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 сентября.

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