В Казахстане запретят законодательно закреплять исключительное право государства на производство товаров
"Ввести мораторий до 31 декабря 2025 года на инициирование закрепления законом исключительного права государства на производство и (или) продажу, покупку товара или пользование им, а также предоставления законом субъекту рынка специального права, за исключением случаев предоставления таких прав по поручению или согласованию с Президентом РК", - говорится в документе.
Как пояснили в АЗРК, цель проекта – защита конкуренции, поддержание и создание благоприятных условий для добросовестной конкуренции на товарных рынках республики и эффективного функционирования товарных рынков, а также ограничения монополистической деятельности.
Проект указа разработан по итогам совещания в правительстве от 1 июля 2023 года, на котором рассматривались вопросы развития конкуренции.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 сентября.
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