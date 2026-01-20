#Казахстан в сравнении
Право

Исключительное право на экспорт отдельных видов стальных заготовок введут в РК

стальные прутья, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 16:09 Фото: pixabay
Подготовлен проект постановления правительства РК "О некоторых вопросах предоставления исключительного права на экспорт отдельных видов стальных заготовок, произведенных доменно-конвертерным способом", сообщает Zakon.kz.

В частности, проектом предусматривается утвердить:

  • перечень отдельных стальных заготовок, произведенных доменно-конвертерным способом, на экспорт которых предоставлено исключительное право;
  • перечень участников внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право;
  • Правила приостановления или прекращения действия исключительной лицензии на экспорт отдельных видов стальных заготовок, произведенных доменно-конвертерным способом.

Как поясняется, введение исключительного права на экспорт отдельных видов стальных заготовок, производимых доменно-конвертерным способом, является сбалансированным решением в аспекте наращивания производства стали, укрепления экспортного потенциала, загрузки производственных мощностей в регионах, особенно в моногородах.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 февраля.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
