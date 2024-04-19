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Законодательство РК

Деятельность крематориев и колумбариев регламентируют в Казахстане

Деятельность крематориев и колумбариев регламентируют в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 12:16 Фото: wikimedia
Министерство национальной экономики подготовило проект поправок в Типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке сказано, что принятие проекта позволит регламентировать деятельность крематориев и функционирование колумбариев, а также привести отдельное положение правил в соответствие с Кодексом "О браке (супружестве) и семье".

В Типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами планируют добавить ряд новых понятий:

  • колумбарий – хранилище погребальных урн;
  • мемориальная плита колумбария – плита, закрывающая нишу колумбария, на которой указаны имя, отчество и фамилия (при его наличии), даты рождения и смерти захороненного;
  • колумбарная ниша – ячейка в колумбарии, в которую устанавливается погребальная урна;
  • прах – останки тела умершего после кремации;
  • погребальная урна (урна с прахом) – емкость для хранения, транспортирования и захоронения праха умершего после его кремации.

В свою очередь в территориальных правилах погребения, утверждаемых акиматами, должны быть урегулированы вопросы:

  • порядок проектирования и устройства колумбариев;
  • порядок организации благоустройства колумбариев и их содержания;
  • порядок учета и регистрации земельных участков, предназначенных под колумбарии.

Новыми нормами предусмотрено, что колумбарии размещаются на специально выделенных участках земли, в том числе за пределами территорий кладбищ.

На урне с прахом указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) умершего и регистрационный номер кремации.

Колумбарии подразделяются на:

  • открытые – стены с ячейками располагаются на кладбищах под открытым небом;
  • закрытые – размещаются внутри зданий.

Акимат займется вопросами организации свода данных (сведений) учета, а также регистрации земельных участков, предназначенных под колумбарии.

Захоронение в колумбарии производится после предъявления администрации кладбища свидетельства о смерти, выданного регистрирующим органом, осуществляющим регистрацию смерти и (или) медицинского свидетельства о смерти по форме № 045/у, либо уведомления о смерти, полученного посредством веб-портала "электронного правительства". Также необходимо предъявить справку о кремации.

В Журнале учета захоронений будут указывать номер колумбарной ниши.

По письменному заявлению близких родственников, а также супруга (супруги), в местный исполнительный орган, аппарат акима района в городе при предоставлении документов, подтверждающих близкое родство с (ранее) умершим, погребение умершего или его останков рядом с ранее умершим близким родственником обеспечивается при наличии колумбарной ниши ранее умершего близкого родственника.

Изъятие урны с прахом из колумбарной ниши без предварительного уведомления администрации кладбища (администрации здания колумбария) не допускается.

Изъятие урны с прахом из ниши колумбария производится в присутствии уполномоченного должностного лица администрации кладбища в соответствии с датой и временем, указанными в уведомлении.

Администрация кладбища не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изъятия урны с прахом, в удостоверение о захоронении урны с прахом вносится запись об изъятии урны с прахом.

Освободившаяся колумбарная ниша не ранее чем через три рабочих дня, следующих за днем изъятия урны с прахом, передается учреждением под новое захоронение.

Также проект содержит требования к проектированию и устройству колумбариев.

Стены колумбария выполняют функцию хранилища погребальных урн.

Размер колумбарной ниши зависит от формы, объема и заданной вместимости урна с прахом и составляет 400*400*300 мм.

В границах участка, отведенного под захоронение, допускается устанавливать мемориальные плиты колумбариев.

Администрации кладбищ вменяют в обязанности соблюдение правил подготовки колумбарных ниш, а также содержание в исправном состоянии колумбариев.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 мая 2024 года.

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