Балльную систему внедрят для проверок ЧСИ

Министерство юстиции разработало проект изменений и дополнений в Правила осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что плановый контроль проводится территориальными департаментами совместно с региональными палатами ЧСИ ежегодно на основании графика, утвержденного в начале года, в отношении всех ЧСИ. Однако, как показал анализ, далеко не все ЧСИ, указанные в графике, в действительности подвергаются плановой проверке.

Разработчики считают нецелесообразным проведение ежегодной плановой проверки в отношении добросовестных ЧСИ. Проектом предлагается внедрить балльную систему, которая позволит выбирать ЧСИ, в отношении которых будут проводить плановую проверку.

В график планового контроля подлежат включению ЧСИ, осуществляющие деятельность более 6 месяцев с момента учетной регистрации в органах юстиции, подпадающие под два и более нижеследующих критерия.

Критерии отбора ЧСИ для проведения плановой проверки (на основании фактов за последние 12 месяцев):

Две обоснованные жалобы.

Акт прокурорского реагирования с подтвержденным нарушением.

Судебный акт о признании действия/бездействия ЧСИ незаконным и/или частное определение (постановление).

Недостижение индикаторов, указанных в плане развития Министерства юстиции.

Приостановление действия лицензии ЧСИ по основаниям, предусмотренным статьей 143 закона.

ЧСИ, не включенные в график планового контроля, подлежат внесению в график один раз в три года.

Также разработчики предлагают сократить сроки направления утвержденных графиков планового контроля в уполномоченный орган.

Проектом предусмотрено, что территориальный орган юстиции совместно с региональной палатой ЧСИ не позднее 20 июня и 20 декабря будет формировать и утверждать график планового контроля ЧСИ. В действующих правилах график утверждают не позднее 15 января.

Территориальный орган юстиции утвержденный график планового контроля частных судебных исполнителей направляет в уполномоченный орган не позднее 25 июня и 25 декабря соответствующего года. (В действующей редакции – не позднее 31 января.)

Изменится и порядок проведения внепланового контроля. Для проведения внепланового контроля разработчики считают нецелесообразным создавать комиссию из трех человек, тем самым отрывая сотрудников от рабочего процесса. Планируется, что такую проверку будет проводить сотрудник территориального органа юстиции, а в необходимых случаях будут привлекать сотрудника уполномоченного органа.

Со стороны Республиканской или региональной палат ЧСИ внеплановый контроль будет проводить сотрудник(и) палаты ЧСИ.

Также поправками предусмотрено, что за незначительные или разовое нарушение ЧСИ может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, тогда как по неоднократным нарушениям лицензия ЧСИ должна быть прекращена или приостановлена.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 сентября 2023 года.