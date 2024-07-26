Контролировать работу ЧСИ будут и через автоматизированную систему

Министерство юстиции подготовило поправки в Правила осуществления контроля за деятельностью частных судебных исполнителей, сообщает Zakon.kz.

Так, правила дополняются пунктом о том, что контроль за деятельностью частных судебных исполнителей проводится как посредством информационной системы "Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства", так и по материалам исполнительного производства.

Как пояснили в Минюсте, в системе исполнения есть частные судебные исполнители, находящиеся в отдаленных районах, и для удобства проверка материалов исполнительного производства может осуществляется через АИС ОИП и путем истребования материалов исполнительного производства.

Также в правила добавлено, что приказом уполномоченного лица соответствующего органа юстиции для проведения внепланового контроля назначается сотрудник(и) территориального органа, в необходимых случаях с участием сотрудника(ов) уполномоченного органа.

Приказом уполномоченного лица Республиканской или региональной палаты частных судебных исполнителей для проведения внепланового контроля назначается сотрудник(и) палаты частных судебных исполнителей.

В Минюсте это пояснили, что наличие 3-х сотрудников для проведения внепланового контроля нецелесообразно.

"Нет необходимости создания комиссии и отрыва от рабочего процесса остальных сотрудников, внеплановая проверка зачастую проводится по 1 жалобе заявителя", - говорится в пояснительной записке.

Также претерпели правила составления заключение, оно состоит из вводной, описательно-мотивировочной и заключительной частей.

В вводной части заключения излагаются сведения о виде контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, осуществлявших контроль, и частного судебного исполнителя, подлежащего контролю, сроки проведения контроля, номер и дата приказа о назначении контроля частного судебного исполнителя.

В описательно-мотивировочной части заключения излагаются сведения о деятельности частного судебного исполнителя и об исполнительном производстве, в том числе исполнительские действия в хронологическом порядке.

При этом добавлено, что в заключительной части заключения излагаются выводы о наличии или отсутствии нарушений законодательства РК, рекомендации по их устранению с установлением нижеследующих сроков:

по внеплановому контролю – от пяти до десяти дней;

по плановому контролю – от 15 дней, но не более одного месяца и указывается на предоставление в соответствующий территориальный орган или региональную палату информацию об устранении нарушений в течении трех рабочих дней со дня окончания предоставленного срока.

В случае невозможности устранения выявленных нарушений сроки частному судебному исполнителю не предоставляются, о чем указывается в заключении.

При этом лицами, проводившими контроль, в течении 5 рабочих дней устанавливается достоверный факт устранения нарушений, указанных в заключении как посредством информационной системы "Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства", так и по материалам исполнительного производства.

Кроме того, правила дополнены пунктом, предусматривающим, что за нарушение требований законодательства РК заключение направляется на рассмотрение в соответствующую дисциплинарную комиссию региональной (Республиканской) палаты частных судебных исполнителей.

Заключение направляется на рассмотрение в соответствующую дисциплинарную комиссию региональной (Республиканской) палаты частных судебных исполнителей не позднее 3 рабочих дней с момента ознакомления с ним частного судебного исполнителя.

Как поясняется, за незначительные или разовое нарушение частный судебный исполнитель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, тогда как по неоднократным нарушениям у ЧСИ лицензия должна быть прекращена или приостановлена.

Отсутствие сроков внесения в палату заключений влечет волокиту со стороны территориального органа.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 9 августа.