Почему в подземные паркинги нельзя заезжать автомобилям с газовым оборудованием
Как следует из ответа, запрет на въезд в паркинги торгово-развлекательных центров, бизнес-центров, подземные автостоянки жилых комплексов транспортных средств с ГБО предусмотрен Правилами пожарной безопасности. Данная мера введена в целях безопасности.
В ДП отметили, что причиной большей части пожаров является халатность предпринимателей, которые устанавливают газобаллонное оборудование на автомобили, что относится к переоборудованиям.
Между тем согласно технике безопасности бак должен заполняться не более чем на 85%, а в баллоне должно оставаться место, поскольку при въезде в паркинг из-за тепла газ начинает расширяться.
Однако зачастую при переоборудовании автомобилей клапаны избыточного давления снимают из системы, в результате чего водители не соблюдают это требование.
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