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Почему в подземные паркинги нельзя заезжать автомобилям с газовым оборудованием

Почему автомобилям с газовым оборудованием нельзя заезжать в подземный паркинг Фото: unsplash
Чем регламентирован запрет на въезд в подземный паркинг ТРЦ автотранспорта с газобаллонным оборудованием (ГБО), распространяется ли данный запрет на ЖК? На этот вопрос ответили в Департаменте полиции Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из ответа, запрет на въезд в паркинги торгово-развлекательных центров, бизнес-центров, подземные автостоянки жилых комплексов транспортных средств с ГБО предусмотрен Правилами пожарной безопасности. Данная мера введена в целях безопасности.

В ДП отметили, что причиной большей части пожаров является халатность предпринимателей, которые устанавливают газобаллонное оборудование на автомобили, что относится к переоборудованиям.

Между тем согласно технике безопасности бак должен заполняться не более чем на 85%, а в баллоне должно оставаться место, поскольку при въезде в паркинг из-за тепла газ начинает расширяться.

Однако зачастую при переоборудовании автомобилей клапаны избыточного давления снимают из системы, в результате чего водители не соблюдают это требование.

Ранее мы рассказали, что нельзя хранить в паркингах и подвалах домов.

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