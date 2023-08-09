В Астане из-за горящей в паркинге машины спасатели эвакуировали жителей дома

В Астане автомобиль Range Rover загорелся в паркинге ЖК, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС города, 9 августа в 13:54 пожарные подразделения выехали на вызов. Поступило сообщение о том, что в паркинге по улице Акан Серы горит автомобиль марки Range Rover и идет сильное задымление.

В ходе тушения пожара пожарные спасли пять человек, из них один ребенок, эвакуировали 150 человек, из них 30 детей.

Как отметили в ведомстве, жертв и пострадавших нет.

Пожар ликвидировали в 14:40.

Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Фото: очевидцев

Фото: очевидцев

Фото: очевидцев

1 августа 2023 года в Алматы в многоэтажном доме мкр. Аккент произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон.