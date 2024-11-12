Густой дым из подземного паркинга в Астане: названа причина
Фото: МЧС РК
В Астане 12 ноября произошел пожар в подземном паркинге, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях появилось видео с густым черным дымом в районе Есиль.
В МЧС РК пояснили, что произошел пожар в паркинге по улице Сарайшык.
"По уточненным данным, в районе Есиль по улице Сарайшык в охранном помещении произошло горение оргтехники и мебели. Пожар ликвидирован на площади 30 кв. м," – сообщили в ведомстве.
Пострадавших нет.
1 ноября в Астане разгорелся пожар в четырехэтажном паркинге.
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