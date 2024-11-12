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Густой дым из подземного паркинга в Астане: названа причина

Густой черный дым в районе Есиль в Астане, горел паркинг, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 16:37 Фото: МЧС РК
В Астане 12 ноября произошел пожар в подземном паркинге, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео с густым черным дымом в районе Есиль. 

В МЧС РК пояснили, что произошел пожар в паркинге по улице Сарайшык.  


"По уточненным данным, в районе Есиль по улице Сарайшык в охранном помещении произошло горение оргтехники и мебели. Пожар ликвидирован на площади 30 кв. м," – сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет.

1 ноября в Астане разгорелся пожар в четырехэтажном паркинге. 

Ирина Капитанова
Астана МЧС РК 2024 год Парковки Пожары
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