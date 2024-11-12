Густой дым из подземного паркинга в Астане: названа причина

В Астане 12 ноября произошел пожар в подземном паркинге, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео с густым черным дымом в районе Есиль.

В МЧС РК пояснили, что произошел пожар в паркинге по улице Сарайшык.





"По уточненным данным, в районе Есиль по улице Сарайшык в охранном помещении произошло горение оргтехники и мебели. Пожар ликвидирован на площади 30 кв. м," – сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет.

1 ноября в Астане разгорелся пожар в четырехэтажном паркинге.