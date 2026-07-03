Новые поправки подготовили в Налоговый кодекс
В частности, предлагается:
- Предусмотреть внедрение временного (до 5 лет) стимулирующего налогового режима для привлечения уникальных компетенций и инвестиций, направленных на создание высокотехнологичных производств с обязательным условием создания рабочих мест для граждан РК и трансферта знаний.
- Освободить от НДС импорт сырья и материалов, используемых в рамках инвестиционных контрактов, при соблюдении установленных условий.
- Предусмотреть право на отнесение в зачет суммы НДС по товарам, приобретаемым недропользователями по контрактам на добычу углеводородов по сложным морским проектам и передаваемым в собственность Республики Казахстан для использования уполномоченным государственным органом в области обороны.
- Восстановить действовавший до 1 января 2026 года порядок предоставления налоговых преференций организациям, реализующим инвестиционные приоритетные проекты.
- Внесение изменений в Налоговый кодекс в части устранения выявленных правовых пробелов и совершенствования налогового регулирования соответствующей сферы.
В Министерстве нацэкономики считают, что принятие поправок способствует привлечению высококвалифицированных специалистов, развитие человеческого капитала, повышение уровня передачи знаний и компетенций отечественным кадрам.
Также будут созданы благоприятные условия для бизнес-иммигрантов и инвесторов, стимулирование предпринимательской активности и создания новых рабочих мест.
Кроме того, будет усовершенствовано налоговое администрирование, повысится эффективность реализации государственной инвестиционной политики, снизится количество налоговых споров и повысится качество правового регулирования с учетом практики применения Налогового кодекса.
Будет способствовать привлечению инвестиций в экономику страны.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 июля.