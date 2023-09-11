В Казахстане вырастет тариф на поддержку готовности электрической мощности

Министерство энергетики подготовило приказ, которым вносятся изменения в предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности будет повыше с 590 тыс. тенге за мегаватт до 1065 тыс. тенге в 2024 году, в 2025 году он составит 1215 тыс. тенге.

"Учитывая коэффициент инфляции за период с 2016 по 2022 годы, уровень предельного тарифа на мощность в 2024 году должен составить 1065 тысяч тенге/МВт в месяц, что позволит обеспечить инвестиционную привлекательность отрасли и привлечь дополнительные инвестиции на капитальные ремонты электростанций Казахстана, учитывая участившиеся случаи аварийного ремонта", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 сентября.

5 сентября 2023 года министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, что тарифы на электроэнергию изменятся в Казахстане. Это связано с износом основных генерирующих базовых станций, который с каждым годом увеличивается. Сейчас стоит вопрос о масштабной модернизации и замене основных базовых генераторов производства электрической энергии, на что требуются значительные средства.