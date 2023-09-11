Какие требования предъявляются к форме одежды на уроках НВП в школе и в каком нормативном акте они прописаны? На этот вопрос ответили в Министерстве просвещения, сообщает Zakon.kz.

В министерстве пояснили, что согласно статье 23 закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" военнослужащим, прослужившим в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях 25 лет и более, при увольнении в запас или в отставку разрешается ношение военной формы.

При этом ношение военной формы одежды лицами, не имеющими на то права, запрещается и влечет установленную законом ответственность.

В то же время указывается, что военизированная форма одежды-костюм, камуфлированный с кепкой разрешается носить гражданам РК (рыбаки, охотники, работники лесных хозяйств, сотрудники различных охранных организаций и т.д.), без наличия знаков отличия, предусмотренных для военнослужащих (знаки отличия воинских званий, эмблемы или шевроны, определяющие принадлежность к тем или иным родам войск).

"В нормативных правовых актах министерства, регламентирующих преподавание начальной военной подготовки в организациях образования, порядок ношения обучающимися военизированной формы одежды не предусмотрено", - заключили в ведомстве.

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