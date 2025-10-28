#АЭС в Казахстане
Общество

Часы уроков НВП хотят увеличить в школах Казахстана

Ученики старших классов, уроки НВП, начальная военная подготовка , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 16:50 Фото: Zakon.kz
Начальник Департамента военного образования и науки Министерства обороны Мурат Олжабаев на брифинге в СЦК 28 октября 2025 года рассказал о планах увеличить часы начальной военной подготовки (НВП) в школах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Олжабаев отметил, что сейчас в школах очень мало времени отводится на проведение начальной военной подготовки.

"В настоящий момент нашим Министерством обороны совместно с Министерством просвещения рассматривается программа НВП, где увеличиваются часы. Также предусматриваются дополнительные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию и проведению дополнительных уроков по начальной военной подготовке", – добавил он.

21 августа 2025 года сообшалось, что министр обороны РК приказом утвердил образовательную программу повышения квалификации граждан, осуществляющих начальную военную, допризывную и углубленную допризывную подготовку.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
