Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Подушевой норматив скорой медпомощи увеличен в Казахстане

В Казахстане увеличен подушевой норматив оказания скорой помощи Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 4 сентября 2023 года внес изменения в тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

В частности, увеличен подушевой норматив скорой медицинской помощи и медицинской помощи с привлечением квалифицированных специалистов, оказываемой санитарным автотранспортом, на одного прикрепленного человека для станций скорой медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Так, с 267,51 тенге в прошлом году он вырос до 305,73 тенге. Такой норматив установлен во всех регионах республики и городах Алматы, Астана и Шымкент.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2023 года.

Ранее мы рассказали, как будут вести индивидуальную карту занятости казахстанцев.

Читайте также

Пилотный проект по горизонтальному мониторингу продлен до конца 2024 года
Пилотный проект по горизонтальному мониторингу продлили до конца 2024 года
Внесены изменения в Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству
Страховщики будут по-новому определять размер вреда автомобилю
Какие требования предъявляются к форме одежды на уроках НВП в школе
Какие требования предъявляются к форме одежды на уроках НВП в школе
Лариса Черненко
Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
президент РК
Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Налог на ТС, Казахстан, транспортный налог
Отменят ли в Казахстане транспортный налог с 1 января 2025 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления