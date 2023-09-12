Подушевой норматив скорой медпомощи увеличен в Казахстане

Министр здравоохранения приказом от 4 сентября 2023 года внес изменения в тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

В частности, увеличен подушевой норматив скорой медицинской помощи и медицинской помощи с привлечением квалифицированных специалистов, оказываемой санитарным автотранспортом, на одного прикрепленного человека для станций скорой медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Так, с 267,51 тенге в прошлом году он вырос до 305,73 тенге. Такой норматив установлен во всех регионах республики и городах Алматы, Астана и Шымкент.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2023 года.

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