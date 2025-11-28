#АЭС в Казахстане
Право

В Казахстане увеличат финансирование скорой медпомощи

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 12:04 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министерство здравоохранения подготовило поправки в тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Цель поправок – финансовое обеспечение возросшей нагрузки на службу скорой медицинской помощи.

В частности, предлагается увеличить финансирование скорой помощи в рамках ГОБМП:

"Возмещение затрат за вызовы скорой помощи 4 категории срочности вне рабочего времени организаций ПМСП, оплата которых осуществляется по тарифам, повышены от 340 тенге до 360 тенге на одного прикрепленного человека. Это усилит ресурсы служб скорой помощи и позволит быстрее реагировать на обращения граждан", – говорится в документе.

В целом, изменения направлены на:

  • повышение оперативности реагирования на вызовы;
  • улучшение качества помощи для пациентов;
  • поддержку растущей нагрузки на бригады скорой помощи.

В Минздраве отмечают, что повышение тарифа позволит сделать работу скорой помощи более эффективной, а медицинскую помощь – более доступной и своевременной для каждого гражданина Казахстана.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 декабря.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
