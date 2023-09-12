В Казахстане утвердили правила признания профессиональных квалификаций

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 6 сентября 2023 года определены правила признания профессиональных квалификаций, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам признание профессиональных квалификаций осуществляется на добровольной основе по профессиям, включенным в реестр профессий.

Для признания профессиональной квалификации кандидат предоставляет в центр признания в бумажной форме или посредством цифровой платформы Национальной системы квалификаций следующие документы:

заявление по установленной форме;

копию документа об образовании или удостоверения о признании документа об образовании, документа, удостоверяющего прохождение обучения, в том числе прохождение краткосрочных курсов, справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование, сертификата или свидетельства о завершении обучения для признания неформального образования;

копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;

копии документов о признании профессиональных квалификаций (при наличии).

Центр признания в течение трех рабочих дней после дня регистрации заявления проверяет полноту представленных кандидатом документов и правильность заполнения заявления.

В случае представления неполного пакета документов или неправильного заполнения заявления центр направляет кандидату подписанный руководителем центра признания мотивированный отказ в заключении договора на оказание услуги по признанию профессиональной квалификации в бумажной или электронной форме посредством цифровой платформы НСК.

При подаче кандидатом полного пакета документов и правильного заполнения заявления в указанные сроки центр признания заключает с кандидатом договор на оказание услуги по признанию профессиональной квалификации.

В течение пяти рабочих дней после дня заключения с кандидатом договора на оказание услуги по признанию профессиональной квалификации центр признания направляет кандидату уведомление о дате, времени и месте проведения процедуры признания профессиональной квалификации.

Указывается, что период между датой направления уведомления и датой проведения признания профессиональной квалификации должен составлять не менее десяти рабочих дней.

Как проводится процедура

До начала прохождения процедуры признания профессиональной квалификации центр признания ознакамливает кандидата с:



методологией и инструментами процедуры признания профессиональной квалификации;

процедурами подачи жалобы и апелляции.

Центр признания проводит кандидату вводный инструктаж по использованию оборудования и технике безопасности исходя из характера профессии, вида работ, специфики производства и условий труда. Журнал регистрации вводного инструктажа ведется центром признания в бумажном виде.

Процедура признания профессиональной квалификации проводится экзаменационной комиссией центра признания и состоит из следующих этапов:

проведение экзамена на теоретические знания;

проведение экзамена на практические умения.

Процедура признания профессиональной квалификации проводится на государственном или русском языках по выбору кандидата, в офлайн или онлайн режиме.

При этом при проведении теоретического и практического этапов экзамена не допускается использование предметов мобильной связи, оснащенных функциями переноса информации, в том числе пейджера, сотовых телефонов, планшета, iPad (Айпада), iPod (Айпода), SmartPhone (Смартфона), ноутбука, плейера, модема (мобильных роутера), любых видов радио-электронной связи, смарт-часов, смарт-очков, фитнес-браслета (трекера), диктофона, калькулятора, наушников проводных и беспроводных, шпаргалок, учебно-методической литературы.



Использование предметов, указанных выше, допускается в случаях, когда их использование предусмотрено квалификационной программой.

Кандидат, набравший более 70% верных ответов от общего количества вопросов на теоретическом этапе экзамена, допускается к сдаче практического этапа экзамена.



На практическом этапе экзамена оценивается выполнение практического задания кандидатом в соответствии технологической картой квалификационной программы.

При выполнении практического задания кандидатом квалификационной программы экзаменационная комиссия выносит решение о прохождении процедуры признания профессиональной квалификации.



Решения экзаменационной комиссии оформляются протоколом в течение двух рабочих дней после завершения процедуры признания профессиональной квалификации кандидатом.

Центр признания в течение трех рабочих дней после дня подписания протокола кандидату в отношении, которого принято решение о прохождении процедуры признания профессиональной квалификации:

выдает документ о признании его профессиональной квалификации;

вносит сведения о прохождении кандидатом процедуры признания профессиональной квалификации на цифровую платформу НСК.

Если же принято решение о непрохождении процедуры признания профессиональной квалификации, то кандидату:

направляется уведомление о принятом решении и о возможности пересдачи теоретического и практического этапов экзамена;

предоставляется рекомендации о повышении знаний, умений и навыков.

В случае несогласия с принятым решением экзаменационной комиссии кандидат в течение пяти рабочих дней после дня получения результатов имеет право направить в центр признания заявление на апелляцию для повторного рассмотрения результатов по итогам прохождения им процедуры признания профессиональной квалификации.

Приказ вводится в действие с 4 сентября 2023 года.

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