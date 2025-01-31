В Казахстане изменили правила признания профессиональных квалификаций и разработки профстандартов

Министр труда приказом от 27 января 2025 года внесла изменения в некоторые приказы по вопросам признания профессиональных квалификаций, разработки профессиональных стандартов и отраслевых рамок квалификаций, а также ведения реестра профессий, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах признания профессиональных квалификаций уточнена процедура приема заявления и документов на признание профессиональной квалификации от кандидата.

Центр признания в течение трех рабочих дней после дня регистрации заявления проверяет полноту представленных кандидатом документов и правильность заполнения заявления.

При подаче кандидатом полного пакета документов и правильного заполнения заявления в установленные сроки, центр признания заключает с кандидатом договор на оказание услуги по признанию профессиональной квалификации.

При предоставлении неполного пакета документов или неправильного заполнения заявления, установления недостоверности представленных документов или сведений, содержащихся в них, центр признания направляет кандидату уведомление с замечаниями для их устранения в бумажной или электронной форме посредством цифровой платформы НСК.

Кандидат в течение трех рабочих дней после дня направления уведомления устраняет замечания и повторно предоставляет документы в центр признания в бумажной или электронной форме посредством цифровой платформы НСК.

При непредоставлении кандидатом документов или отсутствии устранения замечаний, указанных в уведомлении, центр признания в течение трех рабочих дней после дня направления уведомления направляет кандидату подписанный руководителем центра признания мотивированный отказ в заключении договора на оказание услуги по признанию профессиональной квалификации в бумажной или электронной форме посредством цифровой платформы НСК.

При несогласии с отказом центра признания в заключении договора на оказание услуги по признанию профессиональной квалификации, порядок обжалования решений, действий (бездействия) центра признания и (или) его должностных лиц регулируется АППК РК.

В течение 5 рабочих дней после дня заключения с кандидатом (кандидатами) договора на оказание услуги по признанию профессиональной квалификации центр признания направляет кандидату (кандидатам) уведомление о дате, времени и месте проведения процедуры признания профессиональной квалификации.

Период между датой направления уведомления и датой проведения признания профессиональной квалификации составляет не менее 10 рабочих дней и не более 20 рабочих дней.

При проведении процедуры признания профессиональной квалификации в офлайн режиме центр признания обеспечивает:

доступ к процедурам признания профессиональных квалификаций кандидатам, в том числе лицам с инвалидностью с соблюдением требований стандарта рабочего места лиц с инвалидностью;

наличие оборудования и (или) объекта информатизации в соответствии с требованиями, установленными квалификационной программой;

прозрачность и объективность процедуры признания профессиональной квалификации.

При проведении процедуры признания профессиональной квалификации в онлайн режиме центр признания предоставляет кандидату ссылку на установление:

объекта информатизации для прохождения процедуры признания профессиональной квалификации, при условии обеспечения к ней доступа лицам с инвалидностью, с учетом степени ограничений его жизнедеятельности;

онлайн прокторинга на платформе Skills Enbek.

Кроме того, изменения внесены в Правила разработки или актуализации профессиональных стандартов.

В частности, говорится, что профессиональный стандарт разрабатывается на цифровой платформе НСК по структуре профессионального стандарта на вид профессиональной деятельности и состоит из карточек профессий. Ранее предусматривалась возможность разрабатывать профстандарт в бумажном варианте.

Вносится дополнение, согласно которому объединения (ассоциации, союзы) работодателей по согласованию с отраслевыми государственными органами могут за счет собственных средств подготовить проект профессионального стандарта и направить его на рассмотрение в отраслевой государственный орган.

После завершения разработки проекта профессионального стандарта:

объединения (ассоциации, союзы) работодателей направляют проект профессионального стандарта в государственный орган, который в течении пяти рабочих дней рассматривает его и:

при наличии предложений и рекомендаций по доработке направляет их объединениям (ассоциациям, союзам) работодателей. Проект профессионального стандарта в течение пяти рабочих дней дорабатывается объединениями (ассоциациями, союзами) работодателей и повторно направляется в государственный орган;



при отсутствии предложений и рекомендаций по доработке направляет проект профессионального стандарта в электронной форме через цифровую платформу НСК на рассмотрение отраслевого совета с приложением пояснительной записки;

государственный орган направляет в отраслевой совет проект профессионального стандарта.

В течение пяти рабочих дней со дня поступления проекта профессионального стандарта, отраслевой совет рассматривает проект профессионального стандарта без замечаний или направляет государственному органу рекомендации по проекту профессионального стандарта.

Указывается, что отраслевой совет рассматривает проект профессионального стандарта на соответствие области профессиональной деятельности и виду трудовой деятельности (профессиональной группе и подгруппе), составу работ, уровню образования, специальной подготовке.

Государственный орган в течение 5 рабочих дней после дня получения рекомендаций отраслевого совета, вносит изменения или дополнения в проект профессионального стандарта.

Отраслевой совет рассматривает проект профессионального стандарта, а решение по нему оформляет протоколом.

В течение трех рабочих дней, после дня получения согласования отраслевого совета, государственный орган направляет в Национальный орган проект профессионального стандарта в электронной форме через цифровую платформу НСК с приложением протокола о согласовании отраслевого совета.

Национальный орган в течение семи рабочих дней со дня получения проекта профессионального стандарта направляет государственному органу заключение по итогам экспертизы проекта профессионального стандарта. (Ранее было 5 рабочих дней)

Также внесены изменения в Правила создания отраслевых советов по профессиональным квалификациям.

В частности, установлено, что в состав отраслевого совета включается не более двух представителей от:

государственного органа и их структурных подразделений;

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан;

Национального органа по профессиональным квалификациям;

работодателей;

отраслевых профессиональных союзов (при наличии);

отраслевых объединений (ассоциаций, союзов) работодателей, при их отсутствии отраслевых организаций (при наличии);

организаций технического и профессионального, послесреднего образования, реализующих образовательные программы в соответствующей сфере (отрасли);

организаций высшего и послевузовского образования, реализующих образовательные программы в соответствующей сфере (отрасли).

Поправками определены процедуры исключения экспертов из состава отраслевого совета.

Исключение члена отраслевого совета из состава отраслевого совета осуществляется в следующих случаях:

в добровольном порядке, на основании письменного заявления в произвольной форме об исключении члена отраслевого совета из состава отраслевого совета;

в принудительном порядке, на основании протокола комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Для исключения члена отраслевого совета из состава отраслевого совета в добровольном порядке, заявитель направляет заявление в произвольной форме на имя первого руководителя государственного органа.

Решение об исключении члена отраслевого совета из состава отраслевого совета принимается на заседании отраслевого совета в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления.

Основаниями для исключения в принудительном порядке являются:

невыполнение и (или) нарушение обязанностей, предусмотренных утвержденным уполномоченным органом Положением об отраслевом совете по профессиональным квалификациям;

нарушение этических принципов и норм в деловых отношениях;

нарушение деятельности, путем нанесения ущерба репутации и (или) интересам отраслевого совета;

наличие конфликта интересов, препятствующего объективному выполнению обязанностей членами отраслевого совета;

отсутствие на трех и более заседаниях отраслевого совета в течении одного календарного года без уважительных причин;

прекращение гражданства РК.

Рассмотрение вопроса по исключению члена отраслевого совета из состава отраслевого совета в принудительном порядке осуществляется по инициативе председателя, заместителя председателя и (или) любого из его членов.

Заявитель направляет обращение в государственный орган или должностному лицу в письменной (бумажной и (или) электронной) форме.

При подаче обращения указывается должность, фамилии и инициалы должностных лиц, чьи действия обжалуются, мотивы обращения и требования.

В течение семи рабочих дней, приказом государственного органа создается комиссия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Комиссия формируется из нечетного количества человек (не менее пяти) и секретаря комиссии. Секретарь комиссии не является ее членом и не имеет право голоса при принятии решений.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний (в очном формате или в режиме видео-конференц-связи).

Член отраслевого совета, в отношении которого поступила жалоба уведомляется о формате, дате, времени и месте проведения для заслушивания, не менее чем за пять рабочих дней, до дня проведения заседания комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом в произвольной форме не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания и доводится до сведения члена отраслевого совета, в отношении которого поступила жалоба.

Порядок обжалования решений, действий (бездействия) комиссии и (или) его должностных лиц регулируется АППК РК.

Помимо этого, внесены поправки в Правила аккредитации центров признания профессиональных квалификаций.

Аккредитация центров признания проводится Национальной палатой предпринимателей РК на добровольной и безвозмездной основах по согласованию с уполномоченным органом.

При расширении перечня профессий, по которым будет осуществляться признание профессиональных квалификаций аккредитованными центрами признания, проводится повторная аккредитация.

Заявитель для прохождения аккредитации представляет в региональную палату предпринимателей в бумажной или электронной форме через цифровую платформу следующие документы на казахском и русском языках:

заявление на аккредитацию по форме, согласно приложению к настоящим Правилам, в котором также указывается наименование профессий, по которым заявитель будет осуществлять признание профессиональных квалификаций;

справку о государственной регистрации (перерегистрации) заявителя в качестве юридического лица;

документ, подтверждающий наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, на основе договора о совместной деятельности или во временном владении и пользовании помещения, оборудования и материальных ресурсов.

Перечень оборудования и материальных ресурсов для проведения признания профессиональных квалификаций указывается центром признания в квалификационной программе:

проект квалификационной программы;

сведения о квалифицированном персонале, позволяющем выполнять работы по признанию профессиональных квалификаций, соответствующем следующим требованиям:

наличие опыта не менее 3 лет работы за последние 5 лет трудовой деятельности по соответствующему направлению сферы (отрасли);



наличие соответствующего уровня образования согласно требованиям по заявленным профессиям согласно отраслевой рамке квалификаций;



отсутствие вступившего в законную силу решения суда о запрете на занятие деятельностью по признанию профессиональных квалификаций.

В случае предоставления заявителем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия, региональная палата в течение 3 рабочих дней возвращает заявителю документы с указанием причин возврата в электронной форме, либо вручает документы, ранее представленные в бумажной форме, ему нарочно под роспись.

При наличии полного пакета документов отраслевая рабочая группа, состав которой утверждается приказом региональной палаты, проводит экспертизу представленных документов в течение 9 (девяти) рабочих дней, исчисляемых со дня поступления заявления.

Для прохождения повторной аккредитации заявителем предоставляются в региональную палату в бумажной или электронной форме через цифровую платформу документы на казахском и русском языках, указанные в подпунктах 1), 2) и 4) настоящего пункта.

В течение 3 рабочих дней:

в случае предоставления заявителем неполного пакета документов и (или) документов, с истекшим сроком действия, региональная палата возвращает заявителю документы с указанием причин возврата в электронной форме, либо вручает документы, ранее представленные в бумажной форме, ему нарочно под роспись;

при наличии полного пакета документов отраслевая рабочая группа, состав которой утверждается приказом региональной палаты, проводит экспертизу представленных документов.

Кроме того, поправки коснулись Правил формирования, актуализации и ведения реестра профессий.

Теперь в них говорится, что объединения (ассоциации, союзы) работодателей в соответствии с подпунктом 1) статьи 14 Закона направляют в отраслевые государственные органы предложения по включению профессий в Реестр.

Отраслевые государственные органы при наличии рекомендаций по доработке предложений по включению профессий в Реестр направляют их объединениям (ассоциациям, союзам) работодателей. Предложения по включению профессий в Реестр дорабатывается объединениями (ассоциациями, союзами) работодателей и повторно направляется в отраслевые государственные органы.

При выработке предложений отраслевые государственные органы учитывают:

характер рода занятий, связанный со здоровьем, жизнеобеспечением и безопасностью населения;

востребованность профессии на рынке труда, в том числе по итогам формирования потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах;

наличие профессии в утвержденных профессиональных стандартах, а при их отсутствии – действующих квалификационных требованиях, установленных в соответствии с Трудовым кодексом.

Приказ вводится в действие с 10 февраля 2025 года.