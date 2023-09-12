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Законодательство РК

Может ли работодатель возложить на сотрудника дополнительную работу в ущерб основной

Может ли работодатель правилекать сотрудников на дополнительные работы в ущерб основной Фото: Zakon.kz
Cотрудников котельной (машинистов и операторов), кроме прямых трудовых обязанностей, каждодневно заставляют убирать территорию, ухаживать за зелеными насаждениями и т.д. Насколько это правомерно? На этот вопрос ответили в Минтруда, сообщает Zakon.kz.

В Мининистерстве труда и социальной защиты пояснили, что согласно Трудовому кодексу поручаемые работникам дополнительные работы могут осуществляться путем совмещения должностей – выполнения работником наряду со своей основной работой, предусмотренной трудовым договором (должностной инструкцией), дополнительной работы по другой вакантной должности.

То есть данная дополнительная работа выполняется в пределах рабочего времени. При этом размеры доплаты за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания или исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются работодателем по соглашению с работником исходя из объема выполняемой работы (пункт 3 статьи 111 Кодекса).

"При этом необходимо учитывать нагрузку и наличие свободного времени для выполнения данных дополнительных работ. В этой связи в случае наличия штатной вакантной должности работодатель вправе возложить обязанности временно отсутствующего работника", - отметили в министерстве.

Также Трудовой кодекс предусматривает, что работник обязан выполнять трудовые обязанности в соответствии с соглашениями, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя.

Трудовые (должностные) обязанности по должности, специальности или профессии указываются в должностных инструкциях.

Вместе с тем пункт 4 статьи 111 Кодекса предусматривает, что работник имеет право отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель – отменить поручение о ее выполнении, уведомив об этом другую сторону не позднее чем за три рабочих дня до прекращения дополнительной работы.

При досрочной отмене поручения или отказе от выполнения дополнительной работы работником работодатель обязан выплатить работнику заработную плату за отработанный период.

"В связи с чем, если исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника не входит в должностные обязанности замещающего работника, то работник вправе отказаться от выполнения дополнительной работы", - резюмировали в ведомстве.

В Минтруда также добавили, что формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются государственным предприятием на праве хозяйственного ведения самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда.

Система оплаты труда работников казенного предприятия устанавливается правительством РК.

Таким образом, вопросы формирования штатного расписания решаются самим руководителем организации.

В министерстве также отметили, что при нарушении трудового законодательства сотрудники вправе обратиться в местный орган по инспекции труда по месту расположения работодателя.

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Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
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