Может ли работодатель требовать от сотрудника "обходной лист" при выходе в отпуск или увольнении

Правомерно ли требование работодателя о заполнении работником "обходного листа" при выходе в оплачиваемый трудовой отпуск? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда пояснили, что действующим трудовым законодательством республики понятие "обходной лист" не регламентируется.

"Следовательно, какое-либо требование работодателя о прохождении "обходного листа" при предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска или при прекращении трудового договора является неправомерным и, соответственно, может служить основанием для обжалования действий работодателя в местный орган по инспекции труда", – говорится в ответе.

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