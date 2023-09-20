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Пленарное заседание Мажилиса – 20 сентября 2023 года

Пленарное заседание Мажилиса – 20 сентября 2023 года Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана 20 сентября проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят проекты законов: 

  • О ратификации Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда.
  • О ратификации Соглашения между правительством Казахстана и правительством Китая об обмене информацией в отношении граждан государств сторон.
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда" (второе чтение).


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