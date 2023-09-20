Пленарное заседание Мажилиса – 20 сентября 2023 года
Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана 20 сентября проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.
Депутаты рассмотрят проекты законов:
- О ратификации Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда.
- О ратификации Соглашения между правительством Казахстана и правительством Китая об обмене информацией в отношении граждан государств сторон.
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда" (второе чтение).
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript