В реестре должностей гражданских служащих произошли изменения

Министр труда и социальной защиты приказом от 6 сентября внес изменения в Реестра должностей гражданских служащих сферы социального обеспечения, сообщает Zakon.kz.

Так, в блоке А - Управленческий персонал изложены в новой редакции. Теперь они называются:

Руководитель:

Центра трудовой мобильности областей, столицы и городов республиканского значения (ранее было руководитель Центра занятости населения);

учреждения для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями (ранее назывались организации).

В блоке А1:

Руководитель:

Карьерного центра столицы, районов и городов областного и республиканского значения; организации полустационарного типа (отделения дневного пребывания (ранее было Центр занятости населения районов и городов);

территориальные и реабилитационные центры (были организации полустационарного типа (отделения дневного пребывания);

организации, предназначенные для оказания специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому по месту жительства получателей услуг (были организации надомного обслуживания (отделения социальной помощи на дому);



В блоке А2:

Руководитель структурного подразделения организации областного значения (столицы, города республиканского значения) стационарного типа (руководитель организации полустационарного типа) заменен на руководителя структурного подразделения Центра трудовой мобильности областей, столицы и городов республиканского значения.

Руководитель сектора Центра занятости районного значения (города областного значения) теперь называется руководителем Карьерного центра районного значения (столицы, районов и городов областного и республиканского значения).

Кроме того, изменения произошли в названиях ряда других должностей.

Приказ вводится в действие с 23 сентября 2023 года.