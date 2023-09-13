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В реестре должностей гражданских служащих произошли изменения

В реестре должностей гражданских служащих произошли изменения Фото: freepik
Министр труда и социальной защиты приказом от 6 сентября внес изменения в Реестра должностей гражданских служащих сферы социального обеспечения, сообщает Zakon.kz.

Так, в блоке А - Управленческий персонал изложены в новой редакции. Теперь они называются:

Руководитель:

  • Центра трудовой мобильности областей, столицы и городов республиканского значения (ранее было руководитель Центра занятости населения);
  • учреждения для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями (ранее назывались организации).

В блоке А1:

Руководитель:

  • Карьерного центра столицы, районов и городов областного и республиканского значения; организации полустационарного типа (отделения дневного пребывания (ранее было Центр занятости населения районов и городов);
  • территориальные и реабилитационные центры (были организации полустационарного типа (отделения дневного пребывания);
  • организации, предназначенные для оказания специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому по месту жительства получателей услуг (были организации надомного обслуживания (отделения социальной помощи на дому);

В блоке А2:

  • Руководитель структурного подразделения организации областного значения (столицы, города республиканского значения) стационарного типа (руководитель организации полустационарного типа) заменен на руководителя структурного подразделения Центра трудовой мобильности областей, столицы и городов республиканского значения.
  • Руководитель сектора Центра занятости районного значения (города областного значения) теперь называется руководителем Карьерного центра районного значения (столицы, районов и городов областного и республиканского значения).

Кроме того, изменения произошли в названиях ряда других должностей.

Приказ вводится в действие с 23 сентября 2023 года.

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