В реестре должностей гражданских служащих произошли изменения
Фото: freepik
Министр труда и социальной защиты приказом от 6 сентября внес изменения в Реестра должностей гражданских служащих сферы социального обеспечения, сообщает Zakon.kz.
Так, в блоке А - Управленческий персонал изложены в новой редакции. Теперь они называются:
Руководитель:
- Центра трудовой мобильности областей, столицы и городов республиканского значения (ранее было руководитель Центра занятости населения);
- учреждения для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями (ранее назывались организации).
В блоке А1:
Руководитель:
- Карьерного центра столицы, районов и городов областного и республиканского значения; организации полустационарного типа (отделения дневного пребывания (ранее было Центр занятости населения районов и городов);
- территориальные и реабилитационные центры (были организации полустационарного типа (отделения дневного пребывания);
- организации, предназначенные для оказания специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому по месту жительства получателей услуг (были организации надомного обслуживания (отделения социальной помощи на дому);
В блоке А2:
- Руководитель структурного подразделения организации областного значения (столицы, города республиканского значения) стационарного типа (руководитель организации полустационарного типа) заменен на руководителя структурного подразделения Центра трудовой мобильности областей, столицы и городов республиканского значения.
- Руководитель сектора Центра занятости районного значения (города областного значения) теперь называется руководителем Карьерного центра районного значения (столицы, районов и городов областного и республиканского значения).
Кроме того, изменения произошли в названиях ряда других должностей.
Приказ вводится в действие с 23 сентября 2023 года.
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