Расширен перечень должностей гражданских служащих сферы соцобеспечения

Фото: pexels

Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения от 30 января 2026 года внесены изменения в Реестр должностей гражданских служащих сферы социального обеспечения, сообщает Zakon.kz.

Так, в разделе "Административный блок" две позиции изложены в новой редакции: Специалисты высшего уровня квалификации: архивист, бухгалтер, инженер всех специальностей, менеджер по государственным закупкам, менеджер, экономист, юрист, юрисконсульт, программист, переводчик, инспектор, инспектор по кадрам, инструктор, энергетик, библиотекарь, инженер ТБ, начальник штаба гражданской обороны, специалист по государственному языку, специалист по международному сотрудничеству, специалист тестового контроля, специалист отдела комплектаций, специалист по кадрам, статистик, референт, специалист по связям с общественностью, системный администратор (добавлено).

архивист, бухгалтер, инженер всех специальностей, менеджер по государственным закупкам, менеджер, экономист, юрист, юрисконсульт, программист, переводчик, инспектор, инспектор по кадрам, инструктор, энергетик, библиотекарь, инженер ТБ, начальник штаба гражданской обороны, специалист по государственному языку, специалист по международному сотрудничеству, специалист тестового контроля, специалист отдела комплектаций, специалист по кадрам, статистик, референт, (добавлено). Специалисты среднего уровня квалификации: архивист, бухгалтер, инженер всех специальностей, менеджер по государственным закупкам, экономист, юрисконсульт, программист, переводчик, инспектор, инструктор, энергетик, библиотекарь, культуролог, инспектор по кадрам, техники всех наименований, статистик, референт, системный администратор (добавлено).

архивист, бухгалтер, инженер всех специальностей, менеджер по государственным закупкам, экономист, юрисконсульт, программист, переводчик, инспектор, инструктор, энергетик, библиотекарь, культуролог, инспектор по кадрам, техники всех наименований, статистик, референт, (добавлено). Руководитель структурного подразделения, занятого административно-хозяйственным обслуживанием государственного учреждения и казенного предприятия: гаража, делопроизводством, камеры хранения, канцелярии, котельной, прачечной, склада, хозяйства, овощехранилища. Приказ вводится в действие с 14 февраля 2026 года.

