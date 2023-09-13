Порядок установления предельных цен на сжиженный газ планируют изменить

Министерство энергетики подготовило проект поправок в Правила определения предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа вне товарных бирж, собщает Zakon.kz.

Проектом предложен новый заголовок документа: "Об утверждении Правил установления предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж".

Также разработчики планируют изменить порядок установления предельных цен на сжиженный нефтяной газ, реализуемый вне товарных бирж.

Так, согласно проекту предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки вне товарных бирж, устанавливается каждые шесть календарных месяцев (период) и действует на всей территории РК для осуществляющих оптовую реализацию в рамках плана поставки вне товарных бирж:

производителей сжиженного нефтяного газа;

собственников сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья.

Напомним, в настоящее время цены определяются раз в год. При этом новый порядок не будет распространяться на собственников сжиженного нефтяного газа, произведенного за пределами Казахстана и ввезенного для потребления внутри страны.

Далее проектом предусмотрено, что предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки вне товарных бирж, устанавливаются на период и действуют на всей территории РК для автогазозаправочных станций и промышленных потребителей, использующих сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции.

Предельные цены оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа не устанавливаются если достигнуто значение, равное или превышающее 70% от средней цены бензина марки АИ-92 в РК за 2 календарные недели, предшествующие планируемому периоду.

Производители сжиженного нефтяного газа в срок не позднее 60 календарных дней до планируемого периода представляют уполномоченному органу сведения о производственной себестоимости сжиженного нефтяного газа с приложением подтверждающих документов.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы в срок не позднее 60 календарных дней до планируемого периода представляют уполномоченному органу сведения о среднем размере расходов по сливу, наливу и хранению на газонаполнительных станциях и розничной реализации на автогазозаправочных станциях 1 литра сжиженного нефтяного газа в соответствующих административно-территориальных единицах.

Проект нормативного правового акта, предусматривающий утверждение предельных цен оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа разрабатывается уполномоченным органом на предстоящий период в соответствии с механизмом определения предельных цен сжиженного нефтяного газа, приведенным в приложении к настоящим Правилам, и с учетом сведений от МИО о размере расходов по сливу, наливу и хранению сжиженного газа.

Уровень предельной оптовой цены на планируемый период не может предусматривать увеличение уровня предельной оптовой цены по сравнению с текущим уровнем более чем на 12%.

Проект нормативного правового акта, предусматривающий утверждение предельных цен сжиженного нефтяного газа разрабатывается уполномоченным органом не позднее 35 календарных дней до начала соответствующего периода и направляется с приложением данных, использованных при разработке, на согласование в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в соответствующих сферах естественных монополий.

Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в соответствующих сферах естественных монополий, запрашивает в уполномоченном органе дополнительную информацию, необходимую для согласования проекта нормативного правового акта, предусматривающего утверждение предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, в том числе для промышленных потребителей-инвесторов, для потребителей, включенных в перечень электростанций, для крупных коммерческих потребителей, для лиц, осуществляющих цифровой майнинг, или лиц по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга или предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж, которая предоставляется в срок не позднее 5 календарных дней с даты получения такого запроса.

В случае непредоставления информации уполномоченный орган, осуществляющий руководство в соответствующих сферах естественных монополий, отказывает в согласовании проекта нормативного правового акта.

Уполномоченный орган по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в соответствующих сферах естественных монополий, в срок не позднее, чем за 15 календарных дней до начала планируемого периода утверждает предельные цены сжиженного нефтяного газа на предстоящий период.

Также документом предусмотрен новый механизм определения предельных цен оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 сентября 2023 года.