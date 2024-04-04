В Казахстане хотят изменить подход к развитию высшего образования

Министерство науки и высшего образования подготовило изменения и дополнения в Концепцию развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что будут выделены целевые гранты по техническим направлениям подготовки для поступающих из густонаселенных регионов и регионов с большим разрывом в качестве образования в ведущие ОВПО страны.

При этом добавлено, что квотирование образовательного заказа на подготовку кадров, в том числе региональных вузов по техническим направлениям подготовки, осуществляется на основе определения прогнозной потребности регионов и отраслей.

Также внесено дополнение о том, что высшее образование может предоставляться в очной и онлайн-формах. При этом вузы могут активно применять дистанционные образовательные технологии, расширяя границы получения образования.

"Использование искусственного интеллекта может оказать огромное как положительное, так и отрицательное влияние на ландшафт образовательных услуг и в целом на образовательный процесс. Поэтому будет рассмотрен вопрос разработки стандарта использования систем искусственного интеллекта (AI) в образовании", – говорится в поправке.

Также в концепцию внесено, что будет повышена планка ответственности ОВПО за подготовку специалистов, в том числе за успешное прохождение выпускниками профессиональной квалификации. Кроме того, результаты сертификации выпускников будут учитываться при распределении государственных заказов и в системе управления рисками.

Как поясняется, законом "Об образовании" предусмотрено прохождение профессиональной практики обязательно со 2-го года обучения. Усиление практикоориентированности программ бакалавриата будет обеспечиваться также привлечением действующих практиков в преподавание профессиональных модулей.

Вузам будет предоставляться право на реализацию образовательных программ технических направлений с включением производственной стажировки студентов до 30 недель на базе партнеров-предприятий.

Кроме того, продолжится вовлечение представителей бизнеса и работодателей в разработку образовательных программ, а также интеграция образовательного процесса с научной деятельностью.

Будет усилена ответственность индустрии и бизнеса за участие в подготовке кадров. Вузы будут готовить кадры, способные создавать новые рабочие места с учетом внедрения искусственного интеллекта в производство и науку.

Также предполагается, что будет сформирован Национальный портфель образовательных программ через призму действующего Реестра образовательных программ. Образовательная программа бакалавриата становится гибкой к региональным и отраслевым потребностям, запросам рынка труда и глобальным изменениям.

В будущем предусматривается новый формат приложения к дипломам в виде цифровых профилей выпускников, которые предоставят работодателям больше информации о приобретенных навыках и компетенциях с указанием уровня и глубины их сформированности. Он будет доступен работодателям через Единый портал высшего образования. Это будет содействовать повышению ответственности студентов за свои результаты обучения и будущее трудоустройство.

С учетом опыта филиалов зарубежных вузов при разработке образовательных программ внедряется подход "образование, ориентированное на исследование" (ROS). Профессорско-преподавательский состав, вовлеченный в научную исследовательскую работу, ориентирует студентов на экспериментально-аналитическую среду с учетом последних достижений науки и технологии.

Уже сейчас исключена регламентация сроков обучения в бакалавриате, требуется освоение необходимого объема академических кредитов. При этом поскольку система финансирования вузов по образовательному гранту привязана к сроку обучения, будет проработан вопрос оплаты учебы студентов по их индивидуальному учебному плану.

Также указывается, что вузами начата реализация накопительной системы обучения, что позволяет студентам и работающим людям в короткие сроки приобретать необходимые профессиональные навыки, строить индивидуальную траекторию обучения и устранять пробелы в знаниях, удовлетворять потребности граждан в дополнительном образовании.

В концепцию также внесено, что для привлечения талантливой молодежи к преподавательской деятельности в вузе и научной карьере будет пересмотрена система подготовки научных кадров в докторантуре и постдокторантуре.

"Формирование контингента докторантов будет осуществляться на основе оценки исследовательских навыков претендентов и с учетом научных школ вуза. Прорабатываются механизмы поддержки научных школ для обеспечения преемственности направлений исследований", - говорится в документе.

Для молодых ученых будет продолжена реализация программ по обучению и исследованиям в ведущих зарубежных вузах и научных центрах. Финансирование научных изысканий прерываться не будет.

Будет изучен вопрос внедрения дополнительного вида финансирования как "прямая оплата труда ученых, работающих в вузе", финансируемого напрямую из государственного бюджета, с целью создания пула сильных преподавателей, способных продвигать направления как подготовки кадров, так и научных исследований, а также более эффективной концентрации человеческого потенциала.

Акиматам будет рекомендована разработка специального социального пакета для молодых ученых, работающих в регионах, где расположены предприятия, и есть большой потенциал для развития прикладной науки.

Особое внимание будет уделено подготовке педагогов в вузах. Педагогическое образование будет развиваться в рамках четырех направлений:

прогнозирование потребностей в педагогических кадрах. Создание системы прогнозирования потребностей на уровне регионов, опережающее преодоление дефицита в подготовке педагогических кадров, профориентация будущих учителей;

создание единого образовательного пространства. Реализация интеграционных процессов внутри педагогической системы через взаимодействие профессорско-преподавательского состава (ППС), совершенствование структуры образовательных программ через внедрение программ major/minor и double major, а также программ обучения для малокомплектных школ;

профилизация и развитие исследовательской деятельности, в том числе фундаментальных и прикладных научных исследований;

повышение профессионального благополучия ППС. Введение квоты на стажировки ППС педвузов в рамках программы "Болашақ", целевая подготовка в магистратуре профессорско-педагогического состава.

Вместе с тем в документ добавлено, что образовательные программы бакалавриат – магистратура – докторантура соответствующих педагогических направлений подготовки должны обладать преемственностью, а формирование компетенций предусматриваться в нарастающей прогрессии.

Исследования в рамках докторских программ педагогического образования будут осуществляться путем трудоустройства докторантов в соответствующие организации образования на не менее, чем три семестра.

Исследовательская направленность вуза станет ключевым центром формирования и развития новой плеяды талантливых педагогов. Действующими педагогическими вузами Казахстана будет усилено взаимодействие со школами страны.

"Важно охватить педагогической практикой студентов не только старших, но и начальных курсов. Для руководства курсовыми и дипломными проектами студентов педагогических вузов будут привлечены практикующие учителя школ", - говорится в дополнении.

Новые minor-программы и микроквалификации, которые студент получает наравне с основной образовательной программой, позволят сократить продолжительный путь подготовки педагогов по современным требованиям. Minor-программы могут включать дисциплины по организации деятельности классных руководителей, педагогов-ассистентов в инклюзивных школах и т.д. с обязательным прохождением педагогической практики.

Отдельные Minor-программы и микроквалификации будут направлены на формирование навыков структурированной и систематической поддержки учеников обычной школы, испытывающих легкие трудности в обучении или имеющих особые образовательные потребности.

Также говорится, что образовательные программы должны полностью соответствовать профессиональному стандарту "Педагог". Будет обеспечена синхронизация образовательных программ педагогических колледжей и вузов.

В вузах в рамках основной образовательной программы студентам будут предлагаться minor-программы или микроквалификации по изучению методики технического и профессионального образования для получения достаточного объема компетенций, необходимых для работы в колледжах мастерами производственного обучения и инженерами-педагогами.

Студентам будет предоставлена возможность в рамках дуального обучения проходить производственную практику в колледже в качестве преподавателей спецдисциплин или мастеров.

В рамках дуального обучения студенты ОВПО будут подключаться к разработке научно-исследовательских проектов, которые разрабатываются в ведущих школах. К учебному процессу в ОВПО будут шире привлекаться учителя-мастера, в первую очередь, учителя с высокими званиями и наградами в педагогической деятельности.

Действующие педагоги могут получить дополнительную квалификацию по смежным дисциплинам по программам переподготовки.

Также говорится, что повышению качества педагогического состава будет способствовать обязательная независимая сертификация выпускников педагогических вузов. Она выступит важным инструментом для оценки их академических знаний и профессиональных педагогических компетенций. Право на работу в школе должно предоставляться только после получения такого сертификата.

Будет проработан вопрос включения в перечень приоритетных направлений международной стипендии "Болашақ" специальности сферы раннего развития детей, а также увеличения квот на педагогические специальности по программе "Болашақ".

В концепцию были внесены и другие дополнения, касающиеся системы профессиональных квалификаций.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 апреля.

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