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Законодательство РК

Пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить

Пороговые суммы для признания финансовых операций сомнительными планируют снизить Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу разработало Консультативный документ регуляторной политики к проекту поправок в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает Zakon.kz.

Разработчики считают, что в действующем законодательстве установлены высокие пороговые суммы по операциям, проводимым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, связанным с получением или предоставлением имущества по договору финансового лизинга в наличной форме, связанным с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, в наличной и безналичной формах, а также отсутствуют пороговые операции для товарных бирж.

В результате субъекты финансового мониторинга направляют низкое количество сообщений по вышеуказанным операциям в адрес АФМ. Так, по итогам 2022 года в "Единую информационно-аналитическую систему" в целом поступило 746 314 сообщений о пороговых операциях, из них 1737 сообщений – от микрофинансовых организаций, 431 сообщение – от ИП и юридических лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя, 339 сообщений – от ИП и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них.

Чтобы повысить вовлеченность в антиотмывочную систему указанных СФМ, нужно изменить пороговые значения операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Проектом предлагается снизить пороговую сумму для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них с 5 млн тенге до 3 млн тенге.

Пороговые операции лизингодателей планируют снизить до 30 млн тенге.

Для микрофинансовых организаций пороговая сумма составит 5 млн тенге (сейчас – 10 млн тенге), а для ломбардов – 1 млн тенге.

Кроме того, в Законе о ПОД/ФТ отсутствуют пороговые операции для товарных бирж. Для полноценного вовлечения указанной категории субъектов в антиотмывочную систему РК необходимо законодательно установить все необходимые требования по аналогии с другими субъектами. Размер пороговой операции разработчики проекта пока не предложили.

Следующее планируемое нововведение – категорирование лиц, осуществляющих операции с деньгами и иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу. Предлагается нормативно закрепить список в виде унифицированного реестра лиц в группе риска и предоставить АФМ полномочия направлять субъектам финмониторинга (СФМ) соответствующие списки.

Разработчики указывают: "направление АФМ списков клиентов с высоким риском СФМ является сомнительным с точки зрения правомерности, поскольку в отдельных случаях СФМ, в частности, банки второго уровня, ссылаются на соответствующие списки при прекращении деловых отношений с клиентами.

Вместе с тем такие списки не обязывают СФМ прекращать деловые отношения, но могут служить одним их факторов при принятии соответствующего решения. В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), а также во избежание признания судами решений о направлении списков незаконными предлагается наделить соответствующим полномочием АФМ."

Помимо этого в настоящее время в законодательстве отсутствуют нормы, которые бы регулировали направление органами национальной безопасности информации в уполномоченный орган о причастности лиц к преступлениям в сфере ФТ/ФРОМУ, что создает серьезный недостаток в системе взаимодействия между государственными органами.

Предлагается законодательно закрепить обязанность направления в уполномоченный орган информации органами национальной безопасности и иными государственными органами о причастности лиц к преступлениям в сфере ФТ/ФРОМУ.

Следующим нововведением планируется закрепление в Законе о ПОД/ФТ обязательной регистрации СФМ в системе сбора данных о финансовых операциях АФМ вне зависимости от наличия фактов проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу.
Так, в настоящее время значительное количество СФМ (к примеру, нотариусы, адвокаты и т.д.) не обязаны регистрироваться в Системе, нет эффективного способа уведомления о различных методиках, рекомендациях, разрабатываемых АФМ. Планируется постепенно довести до 100% вовлечение в процесс финансового мониторинга СФМ.

Кроме того, разработчики предлагают:

  • включить в надлежащую проверку клиента обязанность СФМ по фиксированию сведений о визе иностранца или лица без гражданства при идентификации физического лица;
  • закрепить обязанности СФМ по направлению сообщений о подозрительной деятельности;
  • установить компетенцию АФМ по подготовке и внесению Президенту доклада о ПОД/ФТ на ежегодной основе;
  • ввести административную ответственность СФМ за недостоверное заполнение информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

КДРП размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 10 октября 2023 года.

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