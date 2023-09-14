Нужно ли согласие работника на удержание денег из зарплаты за неотработанное время

Требуется ли согласие работника на удержание из ранее выплаченной заработной платы суммы оплаты за неотработанное время в связи с болезнью? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда пояснили, что согласно Трудовому кодексу работодатель должен осуществлять учет рабочего времени, фактически отработанного работником. Следовательно, оплата также должна производиться за фактически отработанные часы.

Вместе с тем работодатель обязан за счет своих средств выплачивать работникам социальное пособие по временной нетрудоспособности. Основанием для выплаты социальных пособий по временной нетрудоспособности являются листы нетрудоспособности.

В Минтруда отметили, что удержания из заработной платы работника производятся по решению суда, а также в случаях, предусмотренных законами РК.

Вместе с тем удержания из зарплаты работника для погашения его задолженности перед организацией, в которой он работает, могут производиться на основании акта работодателя с уведомлением работника для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы.

"Таким образом, работодатель вправе письменно уведомить работника и издать акт (приказ) об удержании из заработной платы суммы для погашения неотработанного аванса", – резюмировали в министерстве.

Ранее мы рассказали, может ли работодатель требовать от сотрудника "обходной лист" при выходе в отпуск или увольнении.