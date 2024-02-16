Можно ли с согласия работника удерживать всю зарплату на погашение займа
Трудовой кодекс предусматривает, что удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности перед организацией, в которой он работает, могут производиться на основании акта работодателя с уведомлением работника:
- для погашения неизрасходованных и своевременно не возвращенных денежных сумм, выданных в связи с командировкой, а также в случае не предоставления подтверждающих расходы документов, связанных с командировкой;
- в случаях, предусматривающих возмещение работодателю затрат, связанных с обучением работника, при наличии договора обучения, пропорционально недоработанному сроку отработки при досрочном расторжении трудового договора;
- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
- в случаях перенесения или отзыва работника из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, за исключением п. 3 ст. 95 Трудового кодекса;
- в иных случаях при наличии письменного согласия работника.
В Минтруда отметили, что при удержании из заработной платы по нескольким исполнительным листам, а также в случаях, предусмотренных законами РК и данной статьей Кодекса, размер ежемесячного удержания не может превышать 50% причитающейся работнику заработной платы.
"В этой связи допускается удержание с заработной платы работника с его письменного согласия на удержание займа с заработной платы, но не более 50% от заработной платы", – резюмировали в министерстве.
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