Можно ли с согласия работника удерживать всю зарплату на погашение займа

Можно ли с согласия работника удерживать с его зарплаты 100%-ную сумму на погашение займа, выданного компанией работодателя? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Трудовой кодекс предусматривает, что удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности перед организацией, в которой он работает, могут производиться на основании акта работодателя с уведомлением работника:

для погашения неизрасходованных и своевременно не возвращенных денежных сумм, выданных в связи с командировкой, а также в случае не предоставления подтверждающих расходы документов, связанных с командировкой;

в случаях, предусматривающих возмещение работодателю затрат, связанных с обучением работника, при наличии договора обучения, пропорционально недоработанному сроку отработки при досрочном расторжении трудового договора;

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;

в случаях перенесения или отзыва работника из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, за исключением п. 3 ст. 95 Трудового кодекса;

в иных случаях при наличии письменного согласия работника.

В Минтруда отметили, что при удержании из заработной платы по нескольким исполнительным листам, а также в случаях, предусмотренных законами РК и данной статьей Кодекса, размер ежемесячного удержания не может превышать 50% причитающейся работнику заработной платы.

"В этой связи допускается удержание с заработной платы работника с его письменного согласия на удержание займа с заработной платы, но не более 50% от заработной платы", – резюмировали в министерстве.

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