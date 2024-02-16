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Законодательство РК

Можно ли с согласия работника удерживать всю зарплату на погашение займа

Можно ли с согласия сотрудника удерживать всю зарплату в счет погашения займа Фото: Zakon.kz
Можно ли с согласия работника удерживать с его зарплаты 100%-ную сумму на погашение займа, выданного компанией работодателя? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Трудовой кодекс предусматривает, что удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности перед организацией, в которой он работает, могут производиться на основании акта работодателя с уведомлением работника:

  • для погашения неизрасходованных и своевременно не возвращенных денежных сумм, выданных в связи с командировкой, а также в случае не предоставления подтверждающих расходы документов, связанных с командировкой;
  • в случаях, предусматривающих возмещение работодателю затрат, связанных с обучением работника, при наличии договора обучения, пропорционально недоработанному сроку отработки при досрочном расторжении трудового договора;
  • для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
  • в случаях перенесения или отзыва работника из ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, за исключением п. 3 ст. 95 Трудового кодекса;
  • в иных случаях при наличии письменного согласия работника.

В Минтруда отметили, что при удержании из заработной платы по нескольким исполнительным листам, а также в случаях, предусмотренных законами РК и данной статьей Кодекса, размер ежемесячного удержания не может превышать 50% причитающейся работнику заработной платы.

"В этой связи допускается удержание с заработной платы работника с его письменного согласия на удержание займа с заработной платы, но не более 50% от заработной платы", – резюмировали в министерстве. 

Ранее мы рассказали, в какой срок после поступления денег от должника ЧСИ должен перечислить их взыскателю. 

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