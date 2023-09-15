Как можно будет исправить ошибки в документах об образовании

Министерство науки и высшего образования разработало Правила оказания государственной услуги "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании высшего и послевузовского образования", сообщает Zakon.kz.

Госуслуга "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании высшего и послевузовского образования" оказывается организациями высшего и послевузовского образования (ОВПО).

Исправление ошибочных сведений о документах об образовании высшего и послевузовского образования производится по заявлению заинтересованного лица.



Вуз осуществляет проверку сведений, указанных в заявлении, сверяет сведения с данными архивных материалов, после чего осуществляет исправление технических ошибок посредством внесения изменения в информационную систему ОВПО.

Как исправить ошибку

Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляется через веб-портал "электронного правительства" egov.kz согласно перечню государственной услуги "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании высшего и послевузовского образования" .

При заполнении заявления услугополучатель заполняет сведения о документах об образовании высшего и послевузовского образования с указанием пояснения ошибок для внесения изменений. После заполнения вкладывает копии подтверждающих документов об образовании высшего и послевузовского образования.

При направлении заявления в "личном кабинете" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги.



Предусматривается, что сотрудник ОВПО (вуза) осуществляет регистрацию документов в день их поступления.

После чего заявление рассматривают в течение 5 рабочих дней и корректируют сведения о документах об образовании высшего и послевузовского образования. Затем направляют уведомление о готовности государственной услуги либо мотивированный ответ об отказе.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги сотрудник вуза уведомляет заявителя о предварительном решении, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить свою позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

Заявитель представляет или высказывает возражение к предварительному решению вуза в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.



По результатам заслушивания вуз принимает решение об актуализации (корректировки) сведений о документах об образовании высшего и послевузовского образования, либо об отказе в оказании государственной услуги.

Общий срок рассмотрения – с момента сдачи заявителем документов на портал – 15 рабочих дней.

Предусматривается, что для осуществления работы по генерации номеров документов об образовании собственного образца вузов и QR кодов обеспечивается доступ к специальному сервису созданием учетной записи для ответственных лиц в каждой ОВПО.

При этом ответственные лица за генерацию номеров документов об образовании собственного образца и QR кодов назначаются приказом руководителя ОВПО.

Осуществление контроля за генерацию номеров документов об образовании собственного образца и QR кодов возлагается на руководителя ОВПО.

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Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 сентября.

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