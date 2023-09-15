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Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы

Казахстан Боранбаев суд Фото: Zakon.kz
Апелляционный суд рассмотрел дело в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева. Ему вынесли приговор в виде шести лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Судебная коллегия по уголовным делам Астаны признала виновным Кайрата Боранбаева и Романа Наханова по статьям: 28 части 5, 189 части 4 пункту 2, по которым их приговорили к шести годам с конфискацией имущества, лишением права занимать должности на госслужбе и в Нацбанке. Также их признали виновными по статье 218 части 3 пункту 3. Наказание по этой статье составило 3 года с конфискацией. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим срок лишения свободы составил шесть лет.

Тайыра Жанузака признали виновным по статье 189 части 4 пункту 2 и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. 

О задержании и аресте казахстанского предпринимателя Кайрата Боранбаева стало известно 17 марта 2022 года.

31 марта 2023 года Кайрата Боранбаева приговорили к восьми годам лишения свободы.

Позже постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 29 июня был отменен приговор в отношении Кайрата Боранбаева и других подсудимых по его делу: Романа Наханова и Тайыра Жанузака. Уголовное дело должны были рассмотреть в апелляционном порядке по правилам суда первой инстанции.

При этом, согласно тому же постановлению, мера пресечения в виде содержания под стражей для подсудимых осталась прежней.

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Жадра Жулмухаметова
Боранбаев Кайрат Казахстан
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