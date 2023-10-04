Что будет с имуществом Кайрата Боранбаева, рассказал глава Минфина

4 октября 2023 года в кулуарах Мажилиса Парламента РК заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос, что будет с конфискованным имуществом бизнесмена Кайрата Боранбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как пояснил глава Минфина, на сегодня существует несколько способов реализации конфискованного имущества.

"Смотрите, в июле был принят закон по возврату незаконно выведенных активов. Если в рамках этого закона, естественно, мы недавно создали специальную компанию, они будут управлять, и при необходимости мы либо на управление отдадим, либо реализуем и деньги перечислим на специальный счет". Ерулан Жамаубаев

Он добавил, что в случае, если это деяние либо действие не подпадает под действие данного закона, то тогда есть процессуальное решение, и это имущество передают в госимущество, а дальше Минфин также будет либо реализовывать, либо отдавать в доверительное управление.

При этом министр прокомментировал, почему эти активы не будут переданы в Нацфонд. Сейчас известно, что в рамках закона будет создан специальный фонд для незаконно выведенных из Казахстана активов.

"Нацфонд имеет две функции: сберегательную и стабилизационную. Из Нацфонда также выделяют средства, чтобы реализовывать важные социальные экономические проекты. А эти средства, которые в рамках закона по возврату капитала, также направляются на решение социально-экономических вопросов. Также прозрачно, через решение комиссии. Может Аудиторская палата проверить. Здесь я не вижу проблем. Важно, чтобы эти деньги вернулись в страну и работали на нее". Ерулан Жамаубаев

15 сентября 2023 года бизнесмена Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы.

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Суд постановил конфисковать у Кайрата Боранбаева имущество в доход государства:

коммерческое помещение с земельным участком в городе Алматы по ул. аль-Фараби, 77/7-1 стоимостью 686 млн тенге,

денежные средства, размещенные на счету в Народном банке, в размере 1 млрд 270 млн 190 тыс. тенге,

денежные средства, размещенные на разных счетах Боранбаева в Народном банке Казахстана, на сумму 5 млн 685 тыс. 727 долларов, 1 млн 170 тыс. 329 долларов, 755 млн 859 тыс. 601 тенге, 193 млн 170 тыс. 137 тенге.

О задержании и аресте казахстанского предпринимателя Кайрата Боранбаева стало известно 17 марта 2022 года.