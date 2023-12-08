Как возвратить переплаченную сумму налога или платежа

В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, как вернуть излишне уплаченную сумму налога, платежа в бюджет, пени, а также каков порядок зачета излишне уплаченной суммы налога в счет погашения имеющейся налоговой задолженности, сообщает Zakon.kz.

"При наличии излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени органом государственных доходов производится зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени на основании налогового заявления налогоплательщика", – говорится в сообщении.

При этом в КГД пояснили, что излишне уплаченной или взысканной суммой налога (за исключением НДС), платежа в бюджет, пени является положительная разница между уплаченной (за минусом зачтенной и возвращенной) и исчисленной, начисленной суммами по данному виду налога, платежа в бюджет или пени на дату проведения зачета или возврата.

Налоговое заявление на проведение зачета или возврата излишне уплаченной суммы предоставляется в электронном виде через web-приложение КГД "Кабинет налогоплательщика", портал "электронного правительства" (egov.kz), мобильное приложение e-Salyq Azamat - Налоговый кошелек (для физических лиц), на бумажном носителе через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Возврат излишне уплаченной суммы производится на банковский счет налогоплательщика, указанный в налоговом заявлении, в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации в органе государственных доходов при отсутствии налоговой задолженности в бюджет.

При наличии налоговой задолженности орган государственных доходов производит зачет излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени в счет погашения имеющейся налоговой задолженности без представления налогового заявления на зачет.

Как пояснили в КГД, зачет излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет или пени без налогового заявления проводится в первую очередь в счет погашения пени по виду налога и платежа, по которым образовалась излишне уплаченная сумма, затем в счет погашения недоимки по другим видам налогов и платежей; пени по другим видам налогов и платежей в данном и других органах государственных доходов.

Возврату подлежит остаток суммы излишне уплаченного налога, платежа в бюджет, пени после проведения указанного зачета.

Особенности возврата уплаченной суммы госпошлины

Государственной пошлиной является платеж в бюджет, взимаемый за совершение юридически значимых действий, в том числе связанных с выдачей документов (их копий, дубликатов) уполномоченными государственными органами или должностными лицами.

Информация о плательщиках государственной пошлины и исчисленных ими суммах государственной пошлины предоставляется органу государственных доходов уполномоченными государственными органами или должностными лицами.

Согласно Налоговому кодексу излишне уплаченными признаются уплаченные суммы, в том числе государственной пошлины, при условии подтверждения соответствующим уполномоченным государственным органом посредством электронной базы или на бумажных носителях.

При этом возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится органом государственных доходов на основании представленных налогоплательщиком налогового заявления и документа соответствующего государственного органа, подтверждающего правомерность возврата.

Возврат суммы государственной пошлины налогоплательщику в пользу которого состоялось решение суда о взыскании государственной пошлины с государственного учреждения, являющегося стороной по делу, производится органом государственных доходов на основании представленных налогоплательщиком налогового заявления и вступившего в законную силу решения суда.

Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится органом государственных доходов в течение пяти рабочих дней со дня подачи налогового заявления на возврат.

При этом документы на возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины должны быть представлены в орган государственных доходов до истечения трехлетнего срока со дня уплаты такой суммы государственной пошлины в бюджет.

Вместе с тем в Комитете госдоходов отметили, что в связи с тем, что юридически значимые действия и выдача документов, для получения которых уплачивается государственная пошлина, производятся уполномоченными государственными органами, а также в связи с тем, что в платежном документе не отражается детальная информация о платеже, для возврата государственной пошлины в случае отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения юридически значимого действия или от получения документа до обращения в орган, требуется предоставление подтверждающих документов от уполномоченных государственных органов.

Государственная пошлина не возвращается в случаях отказа истца от иска, уменьшения истцом своих требований, отмены судебного приказа.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили формы некоторых налоговых заявлений.