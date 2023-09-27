Пленарное заседание Мажилиса – 27 сентября 2023 года
Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана 27 сентября проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.
Депутаты рассмотрят проекты законов:
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информационной безопасности (первое чтение).
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа.
- О ратификации Договора между Казахстаном и Кипром о выдаче.
- О ратификации Договора между Казахстаном и Кипром о правовой помощи по уголовным делам.
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