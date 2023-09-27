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Пленарное заседание Мажилиса – 27 сентября 2023 года

Пленарное заседание Мажилиса – 27 сентября 2023 года Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана 27 сентября проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят проекты законов: 

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информационной безопасности (первое чтение).
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа.
  • О ратификации Договора между Казахстаном и Кипром о выдаче.
  • О ратификации Договора между Казахстаном и Кипром о правовой помощи по уголовным делам.


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Анастасия Стативкина
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